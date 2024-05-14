安永解密保險業發展三大重點

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安永會計師事務所14日公布「2024安永保險業展望報告」，強調全球保險業正面對更大的挑戰和機會，包括數位化發展、提供社會價值，及實施創新以面對客戶不斷改變的需求。

針對保險業發展的三大重點，安永指出，首先是生成式人工智慧（Gen AI）將對保險業的風險評估、理賠流程、市場行銷等核心領域，帶來革命性影響，保險公司應識別風險，設計適當的管理體系。

其次是保險業應增加信任和透明度，以提高保險成長；三是須透過創新的解決方案，滿足不斷變化的客戶需求與偏好。

安永聯合會計師事務所金融服務產業負責人張正道表示，保險主要提供風險規避及保障功能，台灣在ESG趨勢當道及健康意識覺醒下，保險商品也推出符合ESG的綠色保險商品，及結合保戶自主健康管理與保險商品的外溢型保單。

此外，他表示，保險業使用Gen AI的相關透明度，尤其是涉及敏感客戶數據時，對於數據模型輸入和輸出的驗證及Gen AI應用程式和介面生成的所有輸出適當標記，以防在承保範圍、定價和索賠決策中出現偏差和不公平。

安永分析，保險業最重要的兩項創新是生態系統和嵌入式保險，生態系統提供便捷的一站式服務，讓消費者可獲取更廣泛的互補產品，由於約75％利潤來自具備協調功能的生態系統，信任和品牌意識在生態系統將發揮重要作用。

至於嵌入式保險則迎合消費者希望為重要產品購買提供保障，以及將保險無縫融入日常生活的需求。其中又以亞太地區的嵌入式產品成長最迅速；至於歐洲採用速度則低於預期，主要是歐洲的資料隱私和行為監管較嚴格。

張正道也對保險公司提出七大行動建議以確保競爭優勢，一是在創新、轉型和合作夥伴關係等投資中，以信任為關鍵標準；二是數據使用和隱私、特別是使用Gen AI方面，應採取開放和透明的態度。

第三是以更清晰的價值重新設計和簡化保險產品，直接滿足客戶需求；四是以創新的方法使用數據，為客戶和合作夥伴提供更多價值；五是在進入市場的策略中鎖定目標，說明公司如何為客戶提供價值及貢獻社會。

六是與監管機構和政府溝通，解決保障和儲蓄的缺口；第七則是採用資安和治理，保護數據和有價值的資產。