營運增溫推進 炎洲Q1EPS 0.3元、新洲 0.37元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

伴隨膠帶本業表現穩固， 炎洲（4306）第一季營收年增5％，稅後純益1.93億元，EPS0.3元，較去年同期上升100％。新洲全球（3171）第一季毛利率持續控管得宜維持高檔水位28％，稅後純益0.25億元，EPS0.37元。第二季預期營收蓄勢逐浪高飛。

炎洲表示，「旺洲逸品」總銷30.5億元已於第二季5月開始交屋並預計於第三季交屋完畢，接續「炎洲THE ONE」總銷16億元預計於第四季開始交屋並規劃於年底前交屋完畢，有望讓集團整體營收於第二季開始呈現較大幅度的增長。

新洲全球認為，第二季母親節商機將迎來一股購物潮，為包裝材料帶來需求高峰；前四月營收與去年同期比較，已由衰退轉為成長，審慎樂觀看待全年度業績表現。

炎洲因膠帶業務下游客戶庫存去化已進入尾聲，營運持穩推進，第一季毛利率仍持穩18％高檔，另因受惠台幣貶值產生業外匯兌利益挹注，獲利躍進。

炎洲指出，隨全球經濟活動熱度回溫，提升包裝需求，支撐膠帶及包材業績將穩健成長；前四月此部分業績自結營業利益2.4億元已較去年同期成長達20％。

強化多元收益利基，炎洲近年買進土地，目前已達60億元以上，持續進行庫存土地的危老、都更及合建等多項目規劃。

此外，在半導體及電子溶劑業務布局進度，炎洲中科分公司已於113年5月成立，並預計第三季取得中科新廠建築執照。綠能鴻晶新科技公司已併入炎洲貢獻獲利，雙方合作效益可期。