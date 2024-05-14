勞部統計：7月人力需求較4月增6萬人 服務業最缺人

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勞動部14日發布2024年第2次人力需求調查，預計7月底較4月底人力需求淨增6萬人，其中服務業部門增3.5萬人、工業部增2.6萬人、製造業增2.2萬人。統計處長梅家媛表示，受惠新興科技應用商機擴增，支撐產業鏈人力需求，以及民間消費動能增長，加上暑期為旅遊餐飲旺季，整體人力需求較去年年同期略升。

勞動部說明，依調查結果顯示，各事業單位需求人數預計增加6.8萬人、減少7千人，淨增加6萬人。與今年4月底比較，7月底工業部門人力需求預計淨增加2.6萬人，服務業部門淨增加3.5萬人，後者已連續7季高於前者。

另外，各大業以製造業淨增加2.2萬人較多，批發及零售業淨增加8千人，住宿及餐飲業淨增加7千人。

按職類別觀察，以技藝機械設備操作及組裝人員淨增加1.9萬人較多、技術員及助理專業人員淨增加1.4萬人，服務及銷售工作人員淨增加1.2萬人。

梅家媛表示，增加人力主要是因為公司營運擴增或增加多角化經營占49.5％最多，退離者補充因素佔30.2％次之。包括製造業、批發業、零售業，因擴增與多角化經營增加人力。

而住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業為「退離者之補充」（分別占40.5％、40.9％），藝術娛樂及休閒服務業為「即將進入本產業旺季」（占39.6％），其他服務業為「長期缺工」（占39.2％）。

此次統計時間為4月1日至4月19日，就員工規模30人以上之事業單位辦理「113年第2次人力需求調查」，回收有效樣本計3015家。