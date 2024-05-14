《資服股》精誠旗下智慧資安科技 打造全域聯防2.0

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【時報記者莊丙農台北報導】精誠(6214)集團旗下專業資安服務公司智慧資安科技（uniXecure）攜手資安生態圈夥伴，於台灣資安大會展示新版全域聯防2.0機制，幫助企業打造「事前預防、事中偵測、事後應處」一站式資安防護以及資安託管服務（MSSP），以因應遽增的組織性駭客攻擊威脅。同時，今年也攜手多家海外重要資安合作夥伴參展，包含：iSEC、丸紅商社、CyberGym Japan、IWI等，展示更多面向的資安監控與紅隊演練服務。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，今年智慧資安科技聯手海內外生態系夥伴進一步升級企業資安服務，從零死角、零信任、零延遲、零失誤四大面向，擴大延伸聯防範圍，聚焦解決企業在流程、人員、技術三大痛點，量身打造防護架構，以應對瞬息萬變的資安挑戰。

智慧資安科技總經理吳建和指出，我們聯手國內外的資安生態圈夥伴，針對四大資安議題：零信任（ZTA）、開發維運（DevSecOps）、資安託管服務（MSSP）以及工控防禦（OT/IoT），提出『全域聯防2.0 Defense Together』的概念，為企業鞏固強而有力的資安防線。

面對不斷翻新的資安威脅，智慧資安科技特於5月14日的品牌日活動，以企業全域聯防2.0新佈局為主軸，討論時下核心資安議題：零信任、DevSecOps、供應鏈資安及雲合規，藉由實務導入的案例分享，讓參與者可清楚瞭解現今的資安防範趨勢與規定，兼顧資安理論與資安現況，並透過可視化資產監控，有效估各階段的資安需求，同時符合內外稽核與法規要求，完整建構全域聯防機制。

今年智慧資安科技攜手多家海外合作夥伴，推出全新的OT+IT全向視野資安監控與紅隊演練服務。除了最新推出的端點防護資安解決方案外，更進一步將該方案與日本工控資安監控服務品牌iSEC的環境檢測與防護服務整合於同一監控平台，讓資訊資產和網路健康的即時數據能夠直觀顯示，同時也可以盤點軟體弱點並防止機密資料外洩，並透過智慧資安科技7x24監控服務，協助客戶降低成本並提高阻擋威脅的效率，從而降低多個系統導入成本，以及混合環境下管理的問題。最後，將蒐集到的設備弱點透過以色列資安技能培訓機構進行紅隊演練，以提升企業整體防護力。