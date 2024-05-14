華航2024TTE線上旅展 抽全球不限航點來回機票大獎

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華航（2610）2024TTE線上旅展將於15日搶先開跑，搶攻國人暑假旅遊甚至下半年出國商機，打出精選航點82折起優惠，並送出夢幻大獎抽「全球不限航點來回機票」，幸運得主可於7～12月，每月任選一個華航航點想去就去，環遊世界。

華航線上旅展活動將至6月10日，包括馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到6,000元，首爾只要6,068元起、福岡7,708元起，還可搭配熊本／鹿兒島，日本大九州行程進出自由配，不走回頭路，通通不到8,000元；即將進入彩虹花季的北海道，最低15,555元起；澳洲全面下殺85折起，7月14日將開航的西雅圖最低22,092元起（未稅）；華航直飛歐洲6大航點全面87折起。

凡活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動者，即有機會抽中「全球不限航點來回機票」，以及「美國西雅圖首航機票」、「日本大九州任一航點機票」等

5月31日至6月3日台北國際觀光博覽會（TTE）四天展期中，華航請客品嚐諾富特飯店的華航特調咖啡，華航會員訂房，還享55折優惠；購買華航台北高松來回機票，可至當地機場櫃檯領取三大優惠券（機場巴士來回乘車券、高松港-小豆島來回船票、栗林公園入場券），旅展期間享原折扣之外，華航官網購票尚可享受單程機票再減500元，來回再減1,000元優惠。