台北文華東方酒店十周年慶 推出極致奢華住房專案與芳療體驗

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台北文華東方酒店迎接十周年慶，推出限定特別版「煥活身心之旅」住房專案。同時，酒店屢獲殊榮的芳療中心攜手瑞士頂級護膚品牌VALMONT與和法國頂級護膚品牌Biologique Recherche合作推出期間限定芳療療程和禮遇，邀請賓客一同慶祝酒店十歲生日，創造更多繽紛璀璨的美好回憶。

台北文華東方酒店壯麗的歐式外觀建築，已是台北著名地標之一，也是全台奢華旅宿指標，不僅為國內奢華旅宿業賦予全新定義，更以細膩貼心的傳奇式服務 ，屢獲國際獎項，而享譽盛名。其中包括台灣第一且唯一連續7年榮獲擁有「酒店界奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》五星最高殊榮，更榮獲全台唯一《米其林指南》酒店評鑑最高等級「5棟紅房」的榮耀，而酒店的芳療中心亦曾獲得台灣唯一《富比士旅遊指南》五星肯定。

台北文華東方酒店即日起至5月31日推出十周年特別版「煥活身心之旅」住房專案，讓賓客充分體驗舒緩身心的城市之旅。期間最少需入住兩晚行政客房或套房，房價由33,000元起，可享多項「東方匯」行政貴賓禮遇，60分鐘雙人芳療療程，預約額外私人訓練或游泳課程還可享20％折扣優惠，並加贈此專案限定台灣新銳香氛品牌「VÖODÖOMÖI 好魔」旅行組以及十周年誌慶特製手工巧克力九入組，讓旅客在感受台北文華東方極致奢華的都會假期中，也能讓身心靈煥然一新 。