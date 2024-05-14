聯強：2024營收挑戰新高 獲利成長幅度比營收成長幅度高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

聯強（2347）14日舉行法說會，副總裁杜書全表示，聯強第一季營收獲利年增率確實很高，後續三個季度是否高幅度成長？目前看起來確實有一些挑戰，但是聯強2024年目標營收仍將挑戰新高，獲利成長幅度將比營收成長幅度高，且每一季營收都可以達到1千億元以上

整體產業市況，看好第二季各品牌發表AI PC／NB新品，將有助於下半年整體消費性商品買氣增長。IT商用亦看到企業增加IT投資預算，半導體業務則在AI終端產品需求強勁下，帶動CPU、DRAM、面板等關鍵零組件出貨，為聯強半導體事業帶來相當大的商機。