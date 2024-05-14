前行員挪用催收呆帳戶近300萬 金管會開罰

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金管會今（14）日宣布，元大銀行在自行清查時，發現債權管理部前行員挪用催收呆帳戶款項，時間長達兩年多，挪用金額高達近300萬元，金管會對此開罰400萬元。

金管會表示，元大銀債權管理部前行員辦理呆帳案件催收，自110年1月間至112年9月間，利用職務之便，挪用呆帳客戶所繳償還債務款項，違規行為時間約兩年八個月，受影響客戶計46戶，挪用款項約288萬元。

金管會指出，元大銀行未完善建立內部控制制度，包含未建立作業牽制機制，催收手冊所定作業程序，相關聯繫客戶協議還款方案、申請呆帳案件減免額度，及通知客戶核准額度與繳款帳號等作業，全程均由同一催收經辦人員辦理，欠缺作業牽制機制；未建立妥適通知確認機制，元大銀行沒有建立妥適客戶債務協議結果通知確認機制，如協議結果書面文件或第三人通知等，使行員得以作業流程漏洞，虛報不實協議債權金額，進而從中挪用款項。

金管會也指出，元大銀行就辦理呆帳催收已定有相關作業規範，但行員未依規辦理，私下以個人行動電話聯繫客戶協商還款方案並提供個人帳戶供客戶還款，進而挪用催收款項，核有未確實執行相關作業程序。

金管會也表示，除開罰400萬元，並已將案例態樣傳送至銀行公會網站專區揭露，並依銀行公會「銀行業違法失職人員資料報送作業要點」規定，報送違法失職人員林姓行員。

金管會強調，金融機構各項業務均與民眾權益息息相關，應積極檢視並確保相關內部作業規範，符合法令規定及建立有效控管機制，並應從金融消費者權益出發，落實公平待客原則，贏得客戶的信賴。鑑於近年來仍偶見銀行催收不良債權而衍生爭議案件，金管會呼籲，各銀行應確實重新檢視內部所定不良債權之催收及牽制機制之妥適性，並持續精進相關作業之內部管控機制及客戶權益保障措施，避免發生此類爭議案件。