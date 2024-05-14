《電週邊》英業達營收逐季看揚 英華達今年拚向上

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【時報記者任珮云台北報導】英業達(2356)今舉行法說會，首季合併營收1305.05億元，英業達副總游進寶表示，目前看來英業達今年營收將呈逐季成長，首季營收1306億元，季增2%，年增9%，稅前淨利15.27億元，本期淨利10.83億元，歸屬於母公司業主淨利10.89億元，每股盈餘0.3元。毛利率5.3%，營益率為1.6%。首季ROA為3.3%，ROE為7.3%。

總經理蔡枝安表示，今年不管是傳統或是AI伺服器的出貨成長都將逐季成長。有關GB200是整套的解決方案，主要優化的部分在於其強大性能和Rack的設計。由於GB200 Rack的價格相對較高，目前量比較難估，但在BOX級的資料中心都是在成長的。但初估，今年AI伺服器占整體伺服器可達20%，去年占比僅有7%。

至於墨西哥的擴廠方面，去年已經完工並開始生產，可分2個部分，一是主機板，新產能有20條，而在伺服器L10和L11產能則是倍增。

在英華達方面，英華達董事長何代水表示，今年英華達表現一定優於2023年，主要因素有三:一、遊戲相關產品出貨續旺。二、核心的通訊事業增長，包括5G CPE及5G模組。三、越南廠去年完工，有助於消費電子的訂單增長。

據了解，英業達在去年推出小基站一體積新品，藍牙5.0可以在戶外傳輸1公里遠距離，而室內也有300公尺遠，相對傳統藍牙技術傳輸距離10公尺，有很大優勢。藍牙5.0不用拉網路線，超過半年才需換電池。若整合插上訓練好的AI模組，工廠就能快速建置Edge AI應用。