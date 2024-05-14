前往主要內容
- 首頁
-
商情
-
消費時尚
- 保樂力加珍奢極限量鉅獻「斯貝賽秘境 Secret Speyside」系列
封存絕版風味遺跡，完美定格無法重現的傳奇時空，全球領導烈酒集團保樂力加，發表獨家限量珍奢「斯貝賽秘境 Secret Speyside」系列，全數酒款選自酒廠密度居於全蘇格蘭之冠的斯貝賽區，一些從未現世，甚至早已拆廠的酒廠珍稀佳釀重新面世，保樂力加邀請全台威士忌品鑑收藏家，一同揭開斯貝賽區隱世酒廠的神秘面紗。
台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示， 作為保樂力加集團頂奢單一麥芽威士忌臻藏，全新的「斯貝賽秘境 Secret Speyside系列」橫跨五大神秘酒廠，九支九款區分為核心系列(Core range)以及單一年分系列(Vintage age)，盡數展演斯貝賽各異迷人的風貌。
方淑芬強調，選自斯貝賽區隱匿酒廠，彰顯獨一無二的鑑賞高度外，「斯貝賽秘境 Secret Speyside」系列在工藝上更是首度呈現，獨立原廠將最低年份26年起之單一麥芽威士忌酒液完美封存，透過原桶強度裝瓶，非冷凝過濾，不加一滴水稀釋，完整蘊藏隱世威士忌酒廠最原始而純粹的斯貝賽風味，彷彿置身於罕為人至的酒廠旁桶邊品飲，喚醒沈睡數十年的神秘風味。「斯貝賽秘境 Secret Speyside」系列透過獨家一致性酒瓶與身披專屬酒標設計，不僅襯托出由多家神秘酒廠共同打造而生的磅薄氣勢，更為一生唯一的風味絕跡，淋漓盡致地表現出引人仰望的典藏魅力。
其中，來自海拔最高，由冷冽泉水賦予酒液獨特原始風味的斯貝賽燈塔「布拉佛 Braeval」酒廠；1898年開業現已拆除，罕見可以同時生產泥煤與非泥煤風味，而以作為高年份皇家禮炮調和基酒聞名的「凱普多尼克 Caperdonich」酒廠；還有被譽為「保樂力加集團創新實驗室」，擁有六座大小形狀各異的蒸餾器，歷任首席調酒師們皆曾在此將創新與古法完美交融的「格蘭凱斯 Glen Keith」酒廠；另外蘇格蘭最為隱匿的古老神秘花園，為百齡罈高年份威士忌增添花香基調的「米爾頓道夫 Miltonduff」酒廠；以及僅運營46年即封廠，滴滴珍稀，以「Imperial帝國」之名及罕見蠟質調性備受老饕藏家追捧的「格蘭赫卡倫 A’Glac Charran」酒廠。五個風格迥異的酒廠，九款絕版秘藏酒款，存量屈指可數，僅以單一批次極珍稀量產，證明其可一不可再，滴滴鑑珍稀之收藏價值。
傾注品味，獨享私藏，酒款珍稀中的「格蘭凱斯Glen Keith 31年及單一年份系列」產品只於保樂力加Le Cercle獨家販售。保樂力加集團（Pernod Ricard）的私人俱樂部「Le Cercle」集結各領域的生活鑑賞家，提供交流靈感的場域，並傾注匠心打造頂級的感官饗宴，獻上全球限量的珍稀酒液，將品酒提升至藝術鑑賞的眼界。所邀請每一位貴賓不僅擁有全台灣獨享的尊榮服務，更獲優先收藏的資格，讓懂享受的我們自成一圈。保樂力加Le Cercle尊爵俱樂部電子信箱：[email protected]或服務專線：(02)7732-8990。
(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)
LOADING
為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明。
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。