保樂力加珍奢極限量鉅獻「斯貝賽秘境 Secret Speyside」系列

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

封存絕版風味遺跡，完美定格無法重現的傳奇時空，全球領導烈酒集團保樂力加，發表獨家限量珍奢「斯貝賽秘境 Secret Speyside」系列，全數酒款選自酒廠密度居於全蘇格蘭之冠的斯貝賽區，一些從未現世，甚至早已拆廠的酒廠珍稀佳釀重新面世，保樂力加邀請全台威士忌品鑑收藏家，一同揭開斯貝賽區隱世酒廠的神秘面紗。

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示， 作為保樂力加集團頂奢單一麥芽威士忌臻藏，全新的「斯貝賽秘境 Secret Speyside系列」橫跨五大神秘酒廠，九支九款區分為核心系列(Core range)以及單一年分系列(Vintage age)，盡數展演斯貝賽各異迷人的風貌。

方淑芬強調，選自斯貝賽區隱匿酒廠，彰顯獨一無二的鑑賞高度外，「斯貝賽秘境 Secret Speyside」系列在工藝上更是首度呈現，獨立原廠將最低年份26年起之單一麥芽威士忌酒液完美封存，透過原桶強度裝瓶，非冷凝過濾，不加一滴水稀釋，完整蘊藏隱世威士忌酒廠最原始而純粹的斯貝賽風味，彷彿置身於罕為人至的酒廠旁桶邊品飲，喚醒沈睡數十年的神秘風味。「斯貝賽秘境 Secret Speyside」系列透過獨家一致性酒瓶與身披專屬酒標設計，不僅襯托出由多家神秘酒廠共同打造而生的磅薄氣勢，更為一生唯一的風味絕跡，淋漓盡致地表現出引人仰望的典藏魅力。

其中，來自海拔最高，由冷冽泉水賦予酒液獨特原始風味的斯貝賽燈塔「布拉佛 Braeval」酒廠；1898年開業現已拆除，罕見可以同時生產泥煤與非泥煤風味，而以作為高年份皇家禮炮調和基酒聞名的「凱普多尼克 Caperdonich」酒廠；還有被譽為「保樂力加集團創新實驗室」，擁有六座大小形狀各異的蒸餾器，歷任首席調酒師們皆曾在此將創新與古法完美交融的「格蘭凱斯 Glen Keith」酒廠；另外蘇格蘭最為隱匿的古老神秘花園，為百齡罈高年份威士忌增添花香基調的「米爾頓道夫 Miltonduff」酒廠；以及僅運營46年即封廠，滴滴珍稀，以「Imperial帝國」之名及罕見蠟質調性備受老饕藏家追捧的「格蘭赫卡倫 A’Glac Charran」酒廠。五個風格迥異的酒廠，九款絕版秘藏酒款，存量屈指可數，僅以單一批次極珍稀量產，證明其可一不可再，滴滴鑑珍稀之收藏價值。

單一年份，珍罕鉅限藏家的「凱普多尼克泥煤版Caperdonich Peated 1997」2024限量臻藏版，首次臻選單一麥芽高年份裝瓶問世，小批次手工生產，產量稀少的已拆除酒廠，存量屈指可數，僅此一版，滴滴珍稀，無法復刻，限定年份珍藏酒液，完整體現酒廠風格。酒精濃度：51%，建議售價：請洽保樂力加Le Cercle俱樂部。圖/保樂力加提供

鉅獻藏家，可水平對比同年份、源自同一酒廠，「凱普多尼克Caperdonich 27年」泥煤與非泥煤版本兩款單一麥芽高年份威士忌。2024限量臻藏版，小批次手工生產：產量稀少的已拆除酒廠，作為皇家禮炮30年王者之鑰風味來源珍稀基酒，首次臻選單一麥芽高年份裝瓶問世，存量屈指可數，僅此一版，原桶強度，非冷凝過濾，不加一滴水稀釋，保留住古威士忌酒廠最原始而純粹的斯貝賽風味，滴滴珍稀，無法復刻。「凱普多尼克Caperdonich 27年」酒精濃度：49.2%，建議售價：27,000元。「凱普多尼克泥煤版Caperdonich Peated 27年」酒精濃度：54.4%，建議售價：32,000元。圖/保樂力加提供

傾注品味，獨享私藏，酒款珍稀中的「格蘭凱斯Glen Keith 31年及單一年份系列」產品只於保樂力加Le Cercle獨家販售。保樂力加集團（Pernod Ricard）的私人俱樂部「Le Cercle」集結各領域的生活鑑賞家，提供交流靈感的場域，並傾注匠心打造頂級的感官饗宴，獻上全球限量的珍稀酒液，將品酒提升至藝術鑑賞的眼界。所邀請每一位貴賓不僅擁有全台灣獨享的尊榮服務，更獲優先收藏的資格，讓懂享受的我們自成一圈。保樂力加Le Cercle尊爵俱樂部電子信箱：[email protected]或服務專線：(02)7732-8990。

從未發行，首次釋出格蘭凱斯酒廠原廠裝瓶的「格蘭凱斯Glen Keith 31年」及「格蘭凱斯Glen Keith 1990」 2024限量臻藏版，小批次手工生產：首次臻選單一麥芽高年份裝瓶問世，存量屈指可數，僅此一版，滴滴珍稀，無法復刻。臻選初次裝填美國橡木桶，原桶強度、非冷凝過濾，不加一滴水稀釋，保留住古威士忌酒廠最原始而純粹的斯貝賽風味，如同身歷罕為人至的酒廠桶邊品飲。「格蘭凱斯Glen Keith 31年」酒精濃度：48.9%。單一年份「格蘭凱斯Glen Keith 1990」酒精濃度：50.5%。建議售價：請洽保樂力加Le Cercle俱樂部。圖/保樂力加提供

由高奢品牌設計總監Sabina Savage獨家設計包裝，僅此一版的「格蘭赫卡倫A’Glac Charrann 27年」及單一年份「格蘭赫卡倫A’Glac Charrann 1990」2024限量臻藏版，小批次手工生產，產量稀少的已拆除酒廠，作為皇家禮炮30年王者之鑰風味來源珍稀基酒，首次臻選單一麥芽高年份裝瓶問世，存量屈指可數，僅此一版，滴滴珍稀，無法復刻。「格蘭赫卡倫A’Glac Charrann 27年」 酒精濃度：49.8%，建議售價：26,000元。「格蘭赫卡倫A’Glac Charrann 1990」酒精濃度：48.5%，建議售價：請洽保樂力加Le Cercle俱樂部。圖/保樂力加提供

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)