台南「佳晟家和」搶占永康發展利多 生活機能與學區兼得

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台南房市夯，尤其台南永康區在近年各項重大建設齊發下即將發展為新都心，近期永康房市以「佳晟家和」建案備受注目，其基地位置正臨復國一路，約1分鐘車程即抵83公頃「永康創意設計園區」與32公頃「二王重劃區」，往南紡購物中心、南科、台南市區皆方便快速，以忠孝路串聯，形成三心一軸之發展態勢，集結在地豐富生活機能、文創休閒及書香學區，受到自住客極大青睞，加上未來區域內各項建設齊發，帶動房市具有極大增值潛力，目前正是首購、長期置產入手好時機。

加上近年來臺南市政府大力推動文創產業政策，由小型與生活化的文創活動及在地美食構成的旅遊行程已蔚為風潮，臺南市政府擬於永康砲校遷移後土地進行開發，規劃「永康創意設計園區」以推動知識經濟產業，期帶動地方產業的升級，更計畫遷移「永康區公所」等行政機關至此，未來將成為結合低碳、生態、創意的優質新市政園區，同時也帶動永康房市新一波熱潮。

其中位於永康砲校徵收計畫一期旁，區佔地1.5公頃的台南巿立圖書館總館，擁有寬敞舒適的閱讀空間以及眾多藏書，館內包含有演藝廳及咖啡館，完工後即成為台南市民最喜愛的藝文景點。永康新案「佳晟家和」，距離台南巿立圖書館總館約五分鐘車程，且建案周邊學區結構完整，包含有永信國小、南大附中及永康國中、永康國小、永仁高中、台南工業高中等，書香藝文氣息濃厚，因此吸引到許多家庭客詢問。

「佳晟家和」位處永康正市心，重視居住安全，導入Alfa Safe工法設計的耐震宅，房型規劃2~3房，樓層規劃為地下3層，地上15層，下樓即是復國路商圈， 5分鐘車程速抵永康中華路商圈。

除了學區及生活交通機能便利之外，「佳晟家和」將坐擁三心一軸的發展利多，因基地位置近二王市地重劃區，透過忠孝路串聯平實重劃區，將形成大台南發展之重要中軸線，由國道一號即可快速通往南科、南紡購物中心及台南市區，且目前永康周邊區域建案正處於台南房市相對低基期，值得關注。

【佳晟家和】

貴賓專線 06-302-1777

接待會館：台南市永康區中華路738號

了解更多: https://reurl.cc/qVLZ4D