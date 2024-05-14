《通網股》智慧機不死！宏達電新機報到

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【時報記者王逸芯台北報導】宏達電（2498）智慧機不死！宏達電（2498）今（14）日在HTC Taiwan Facebook粉絲團上發布了All For U新機預告訊息。宏達電近年積極發展VR，對於智慧型手機市場轉趨保守，採用精兵政策，一年僅1～2款產品，隨著新機的訊息釋出，宣告宏達電對於智慧機市場依舊不放棄。

宏達電近年來智慧機採用精兵政策，去年推出輕旗艦HTC U23系列，自推出以來一直以價位親民且搭載全方位實用功能受到消費者好評。該系列結合了高效性能，提升了整體相機功能，配備大光圈、超廣角、景深鏡頭及專業手動等模式，以及提供可滿足消費者各項所需的實用功能，如6.7吋及20：9的OLED大螢幕，以及支援多項充電方式，包括快速充電和無線充電等功能。此外，並具備IP67防水防塵等級，搭載實用的3.5 mm耳機孔，擁有更高的抗刮擦性和耐衝擊性的Gorilla Glass Victus玻璃螢幕，同時支援指紋及臉部辨識快速解鎖功能等絕佳實用體驗。

宏達電今日在HTC Taiwan Facebook 粉絲團上發布了All For U 新機預告訊息，新機代號為有可能就為U24，但針對發布時間、規格並未多所著墨。