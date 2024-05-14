《電週邊》和碩攜手恩智浦加速汽車應用 聯合實驗室啟用

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【時報記者任珮云台北報導】和碩（4938）與全球汽車半導體巨頭恩智浦半導體（NXPI）今日宣布在和碩總部啟用聯合實驗室，這象徵著雙方在未來車輛開發方面的策略合作邁出了重要一步。該聯合實驗室旨在加速和碩在軟體定義汽車領域的發展，並透過先進技術實現更美好、更安全、更便利的生活。

此次合作將充分利用恩智浦在電氣化產品與跨車輛系統解決方案方面的優勢，包括用於汽車電子/電氣架構（EEA）的S32汽車微控制器/微處理器系列產品，作為域控制器（domain controller）與區域控制器（zonal controller）。同時，最新的智慧座艙（Smart Cockpit）解決方案將採用恩智浦i.MX應用處理器系列。這些產品將於2024年6月4日至7日舉辦的2024年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）上展出。

根據Spherical Insights LLP的預測，全球汽車產業的規模將在未來十年內保持穩健增長，從2023年的35,646.7億美元增長至2033年的68,614.5億美元，年複合成長率（CAGR）高達6.77%。軟體將在未來改變車輛的架構、設計、製造和體驗，但這種轉變需要整個產業的共同努力和密切合作。和碩與恩智浦的聯合實驗室正是這一合作的生動體現，將加速汽車應用的發展。

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示：「我們非常自豪能與和碩合作成立聯合實驗室，這是雙方策略合作的重要里程碑。恩智浦以『Brighter Together攜手共創輝煌未來』的企業理念，結合領先業界的尖端技術並匯聚精英才智，開發出讓互聯世界更美好、更安全、更有保障的系統解決方案。恩智浦是汽車領域創新解決方案備受信賴的合作夥伴，我們很高興能夠擴展系統解決方案產品組合，持續推動電氣化、新一代車輛架構等領域的發展。」

和碩聯合科技車用事業處總經理賴哲彥表示：「身為新興的設計整合服務製造（Design and Manufacturing Service；DMS）領導企業，和碩對於根據客戶需求提供領先業界的最先進系統解決方案充滿信心。體認到當前汽車產業的挑戰和潛力，和碩將持續強化與恩智浦的合作關係。我們深信，憑藉恩智浦在汽車領域的專業知識、對系統的瞭解、創新產品、以及對安全、資安與品質的重視，雙方合作將增強和碩的競爭優勢。聯合實驗室是和碩與恩智浦策略夥伴關係的重要里程碑，我們也期待將合作成果運用在和碩未來的開發計畫。」