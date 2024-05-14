《造紙股》華紙Q1淡季有撐 Q2估受花蓮廠復原影響

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【時報記者林資傑台北報導】林漿紙大廠華紙(1905)今（14）日召開法說，受惠歐美需求復甦，2024年首季營運淡季有撐，稅後淨利0.46億元、每股盈餘（EPS）0.04元，雙創近3年同期高。展望後市，雖然第二季營運受花蓮廠震後復原短期影響，但國際漿價持續回升，有助本業營運持續好轉。

華紙2024年首季合併營收52.82億元，季減3.21％、年減3.34％，為近4年同期低。營業利益0.15億元、歸屬母公司稅後淨利0.46億元，雖分別季減達67.52％、69.8％，但較去年同期虧損1.44億元、1.7億元顯著轉盈，每股盈餘0.04元，雙創近3年同期高。

華紙代理發言人林冠均表示，首季營收下滑主因平均漿價差異，今年為每噸630～640美元，較去年同期770～780美元相差近150美元，運費上漲則導致費用增加。不過，漿價自去年第四季起持續回升，配合位處高檔的原物料成本下降，使整體營運較去年同期顯著轉盈。

觀察華紙本業獲利「雙率」表現，首季毛利率「雙升」至10.19％、登近1年半高，營益率0.29％，雖低於去年第四季0.87％、仍較去年同期負2.64％顯著轉盈，為近3年同期高。業外顯著轉盈、收益達0.46億元，主要受惠匯兌收益挹注。

展望後市，華紙總經理暨發言人陳瑞和坦言，0403花蓮強震對花蓮廠影響較大，目前部分產線尚未恢復運轉。對此，華紙將原定第三季進行的歲修計畫、以及規畫的設備升級作業同步提前於本季進行，預期所有設備本月可望全數恢復運轉，整體影響尚屬可控範圍。

陳瑞和表示，華紙目前庫存充足，各項營運活動仍維持正常運作。而首季國際漿價持續回失，目前短纖每噸達710～740元、長纖達800多美元，持續正向好轉。而目前紙價反應相對較慢，尚未跟上漿價漲幅，需視後續狀況決定漲幅。

華紙規畫斥資提高鍋爐效率，大幅提升花蓮廠「木質素汽電共生」發電量，以全廠綠色能源自給自足為目標，預計2030年華紙花蓮廠的綠色及再生能源占比將達逾90％，其他廠區也將整改以最新科技降減能耗，實踐自主減碳。