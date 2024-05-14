《基金》高息月配吹向債券ETF 價格跟著親民化

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【時報記者任珮云台北報導】隨著高股息ETF風潮持續發酵，投資者目光逐漸轉向債券ETF，而發行價格也更趨親民化。去年國泰10Y+金融債(00933B)、群益ESG投等債20+(00937B)等ETF的發行價皆定格在15元，而即將募集的中信優息投資級債(00948B)更是首檔以10元計價的債券ETF。

過去，債券ETF多受法人大戶青睞，然而隨著聯準會升息至高位，債券價格跌至20年新低，債券殖利率相應攀升，吸引了更多散戶投資者的目光。看準台灣投資者對高息的喜好，各投信開始推廣債券ETF，逐漸贏得了散戶的青睞。

目前市場上已有5檔債券月月配ETF，包括中信高評級公司債(00772B)、中信優先金融債(00773B)、國泰10Y+金融債(00933B)、群益ESG投等債20+(00937B)以及即將募集的中信優息投資級債(00948B)。這些產品多為金融債或投資等級債，投資者在挑選時可從信評、違約風險、總報酬率、配息率、折溢價等方面進行考量。

相較於投資等級債券，金融債的信評通常較高，如國泰10Y+金融債(00933B)平均信評為A級，安全性可媲美公債，倒債風險更低。根據數據顯示，2023年金融業違約率僅0.39%，非金融業則高達2.46%，對於追求風險較低的穩健投資者，金融債是一個值得關注的選擇。

在總報酬率方面，即資本利得加上配息，各產品今年以來的表現有所分歧。其中，國泰10Y+金融債(00933B)的報酬率最高，達2.97%，其次是中信優先金融債(00773B)，表現優異，報酬率為2.07%。然而，就配息率而言，投資等級債券則具有一定的優勢，00937B的當期配息率達0.53%。

最後，法人提醒投資者，不論選擇哪檔產品，都應留意其「折溢價幅度」，避免市價偏離淨值過多，導致現買現虧，從而影響總報酬率。