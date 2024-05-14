將卸任金管會主委 黃天牧：今生無憾、留三期望

金管會主委黃天牧將於5月20日卸任，今天(14日）暢談卸任的心得。他說，這4年沒有留任何遺憾，每一天都是全力以赴，「人生苦短，當有機會為國家做事時，就要當每一天都是最後一天。」他也特別強調，離開前對金融業留下三大期許，一誠信道德奠定社會信任基礎；二健全治理文化形塑經營策略；三永續價值內涵成為金融發展典範。

黃天牧在卸任前，回顧40年的金融監理生涯，他認為，最刻骨銘心的就是在保險局的7年。他說，真正要承擔責任是擔任局長之後，最刻骨銘心就是從保險局開始，尤其是保險局7年，面臨金融危機、低利率環境、保險公司退場、AIG標售等的，當時對保險局來說是挑戰。

黃天牧接著說，在擔任主委後，責任不一樣，要面對很多重要決策，4年來從疫情到解封，「不是每一天都風和日麗」。他強調，20年來他秉持的是，金融監理本來就不是討好工作，任何決策會影響到社會大眾、金融業者的利弊，「就任後我曾說，社會對金融監理工作，期待要獨立公正，我在四年前交接時，以不畏懼、不討好、當仁不讓、為所當為，6字作為推動施政的方針，至於政策最後的評價，交由社會做決定。」

黃天牧透露，他昨天(13日）主持最後一次的業務會報，他對當場所有金管會同仁說「沒有任何遺憾」。他說，金管會以前主委的任期往往都是不確定的，4年前擔任主委，他也不知道自己可以做多久，「我把每一天都當最後一天，每一天都全力以赴，把每一天對金融監理的價值化為政策，我每天都很努力。」金管會主委是一個有權力的位置，但對等的是責任，有權力之後，權力要有正當性就要善盡責任，因此每一天都善盡責任，將要推動政策好好推動，一步一腳印在做。

黃天牧說，現在4年任期將結束，金融監理事務經緯萬端，不可能全做完，但就他來講，任內曾想過的事情、外界認為金管會應該做的，都已在他有限的時間內盡量推動，雖不一定盡如社會期待，但他已全力處理，善盡主委的責任，主委任內的每一天都是全力以赴，「今天我要離開了，我沒有遺憾。」

距離正式卸任剩下不到一週，黃天牧在離開金管會前，特別留下對金融業的三大期許：第一誠信道德奠定社會信任基礎；第二，健全治理文化形塑經營策略；第三永續價值內涵成為金融發展典範。

黃天牧說，沒有任何決策是完美的，每個政策都有得與失，部分政策是依照當時對於利害權衡後做出的決定，不可能完美，但重點是做決定後，要堅持走下去。