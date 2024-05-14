台達化：持續拓展新市場 GPS、EPS市況較ABS樂觀

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台達化（130）14日舉行法說會。台達化表示，總體經濟下行衝擊，需求走勢低迷，加上大陸ABS供給量持續增加，產能外溢導致市場競爭激烈，第一季營運受阻。展望第二季，通膨問題及地緣政治緊張，全球經濟持續遭受衝擊，經營策略為積極再拓展非大陸／香港區市場，減少對大陸／香港市場依賴，發揮全產全銷。GPS、EPS市況較ABS樂觀。

台達化產品包括ABS／SAN、GPS／IPS、EPS、GW。近年開拓大陸外市場策略漸受成效，ABS去年大陸占比從49％降至23％，開發主要市場印度、埃及、東南亞等；GPS去年大陸占比從17％降至11％，開發主要市場為中南美、非洲、中東等。

台達化表示，大陸今年ABS新增產能120萬噸、GPS40萬噸、EPS140萬噸、SM195萬噸，預估ABS總產能950萬噸、GPS665萬噸、EPS900萬噸、SM2,415萬噸；相對預估ABS總需求量680萬噸、GPS460萬噸、EPS390萬噸、SM1,600萬噸，產能持續明顯供過於求。

為此，台達化今年第一季ABS大陸占比再降至17％，開發主要市場印度、埃及、東南亞等；GPS占比16％，開發主要市場中南美、非洲、中東等。

台達化指出，雖開發非大陸／香港地區市場有成，但ABS首季銷量仍較去年同期減少；GPS因積極開發非洲／中東等市場，彌補大陸地區低價市場的衰退，仍維持全產全銷，銷售量較去年同期增加；EPS受歐美消費性電子產品低迷，包裝材料大減，但有效開發非洲／中東市場，銷量較去年同期增加。