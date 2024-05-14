Bialetti 90週年慶祝

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90年前，Bialetti Moka Express經典摩卡壺（或被稱為 Moka Pot）面世至今，已在全球銷售超過3億件，比任何其他咖啡機品牌都多。每天清晨，摩卡壺咖啡煮沸聲音回響著，咖啡渗透咖啡粉，變成濃郁的咖啡，咖啡香氣在數以百萬計的廚房中飄蕩，彷彿成為一種儀式。

這種聲音和味道充滿了祖父母、父母和孩子們的喜悅，充滿了家庭團聚的愛。90年來，這就是無數咖啡壺所代表的愛。咖啡壺已經存在於數以百萬計的廚房中，穿越了整整90年。

為慶祝90週年，Bialetti推出了特別紀念版

90年的歷史特別而感人，值得永遠紀念。Bialetti 希望在九十週年這個里程碑中，能夠傳遞更多愛與歡樂，並將這份歡樂倍增，同時是對摩卡壺知音的感激與回敬。

過往摩卡壺擁有在世界咖啡博物館或“義大利咖啡文化象徵”陳列的光輝，Moka Pot 更是在過去90年來成為無數人的摯愛，在歷史上留下一點Doodle圖案的樂趣，在這個特別的90週年版中，既紀念了這一里程碑，又為鋁製八角形的壺在晨光中反射出無數閃爍笑容，增添了無數歡樂。

Doodle藝術家Sam Cox（化名為Mr. Doodle）表示：「對我來說，繪製Doodle是一次有趣的旅程，我希望最終作品本身能散發出快樂。最重要的是，你永遠不知道會發生什麼，因為它完全是隨機的。」 在Mr Doodle的世界裡，奇怪的小角色在表面上亂走，生活是古怪而輕鬆。這就是藝術家對世界的看法，在這個世界裡，藝術帶來了愉悅和非常需要的輕鬆感。

Mr. Doodle 曾與Fendi、Adidas、MTV等大品牌合作，現在他與Bialetti合作推出了這款90週年特別版。在2019年的一次展覽中，位於香港蘇富比拍賣行的畫廊中，所有以藝術品為靈感的Mr. Doodle作品在開展前就已全部售罄，有一幅售價高達25,000美元。然後，藝術家將創作出精美的作品。除了顯眼的歡樂外，不可預測也是Bialetti 經典摩卡壺誕生與Doodle作品之間有趣相似之處。

Alfonso Bialetti並沒有用摩卡壺開創Bialetti公司，而是從鋁製品店開始。Alfonso的巧手和敏銳觀察力肯定與他的藝術家靈魂相融合，製作出這種永恆的壺。

Bialetti台灣總代理艾可國際分享道:「每一個Bialetti摩卡壺都是重量級的，每一個都是無法替代的紀念品，再加上90週年紀念版- Moka Express 90年，帶來了更多歡樂，將無數人的愛包裹其中，為您親切的廚房增添更多笑聲，歡迎加入我們的行列。」

Bialetti台灣總代理:www.ikuk.com.tw