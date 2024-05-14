霸菱投顧：亞洲股票 前景良好

受惠於已開發市場走強，亞洲的經濟狀況有所改善，支持未來一年亞洲股市的表現。去年表現欠佳的市場有望出現回升，加上亞洲的結構性增長主題繼續帶來支持，霸菱看好亞股日後的表現。特別是，霸菱認為區內經濟增長有望回歸長期平均，甚至有可能超過已開發市場。此外，歐美經濟復甦，亦能推動已開發市場需求些微改善；而主要央行可能會結束貨幣緊縮政策(即使較預期晚)，加上美元可能貶值，將有利於全球流動性及亞洲企業盈餘。

到目前為止，中國推出的財政刺激措施繼續不如市場預期，但政府削減支出的情況可能已經觸及低點。中國政府推出消費品「以舊換新」計畫及設備更新政策，旨在鼓勵消費及提升生產效率，加上穩健的外圍環境為出口型製造商帶來支持，加上整體流動性環境更為鴿派，這些利多均有望為今年的股市表現帶來支持。與此同時，與去年相比，今年房地產市場為股市帶來的負面影響可能會減弱。

事實證明，印度經濟表現穩健；未來幾年將有望實現強勁的結構性增長。印度股市表現良好，主因是其內資大量流入股市；同時執政黨可能連任，應能確保政策的連續性。此外，多檔表現強勁的股票可能會有拉回，有望帶來潛在的買進機會。於韓國及台灣方面，許多企業有望從人工智慧及其相關業務的成長趨勢中受惠。近期，霸菱秉持嚴格的評價原則，有選擇性地賣出一些漲多的台灣股票。另一方面，跟隨日本步伐，韓國監管機構近期實施「企業價值提升」計畫，該計畫將鼓勵當地企業自願向股東返還更多資本，並改善公司治理，此舉旨在鼓勵投資，提高股東報酬，並推動市場進行正面的評價重估。

影響企業盈餘增長的障礙逐漸消除，霸菱仍對印尼及菲律賓股市充滿信心。印尼大選提前結束，帶來政策的連續性及促進商業活動恢復；此外，強勁的內需、審慎的財政及貨幣政策，均有利於印尼的長遠結構性增長。菲律賓通膨放緩，有望為當地企業的盈餘增長帶來支持。新加坡及馬來西亞方面，已物色到多家有望受惠於全球科技週期的企業，特別是於硬體技術方面。泰國股市自 2023年以來落後其他國家，主因是政策不明朗及中國遊客回流的速度低於預期。這些因素可能於未來幾個月有所改善，而財政政策亦會再度為市場帶來支持。

鑑於亞洲市場擁有廣闊的投資機會，霸菱認為有必要採取嚴謹的「由下而上」選股方式，繼續於那些受惠於主要長線增長主題的亞洲企業物色到投資價值，例如科技的普及(數位化及萬物互聯)、生活方式及社會價值觀變遷(包括可持續發展、千禧一代／Z世代消費趨勢，及健康生活)，以及去全球化(供應鏈多元化／一分為二及企業回流)。雖然市場風格轉換導致市場出現波動，但霸菱相信，從長遠來看，秉持「以合理價格增長」(GARP)的投資方式能夠使投資組合處於有利位置。