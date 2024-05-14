丁彥鈞｜指數續創高 營建股拉回找買點

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受惠台積電4月營收優於預期，且每季股利金額上升至4元，台積電股價上漲帶動今天加權指數上漲128點，終場以20,985點作收，並創下歷史新高。

由於資金是輪動的，營建指數在5月初創下波段新高後，緊接著金融指數在上周五創下歷史新高，今天加權指數又創下歷史新高；如果是短線的右側交易投資者，當然可以去追逐強勢股，但是對於左側交易的價值投資者，比較適合逢低找買點。

類股方面，受惠台灣房地產市場價量齊揚，營建股的基本面很好，獲利有機會持續成長。只是過去營建指數漲幅過大，現在出現「獲利了結」的賣壓、「恐慌情緒」的賣壓，「融資停損」的賣壓，導致股價拉回修正。

過去營建股受到短線資金吹捧，營建指數持續上漲，不論基本面好壞，營建個股幾乎都是上漲。當市場熱情降溫後，此時基本面佳的個股會相對抗跌，基本面差的個股則會被打回原形。挑選基本面好的公司，在股價便宜時買進，就可以將風險控制在較低的水準。

在操作策略上，可以買進離目標價較遠之標的，長期投資，也可以買進短期有建案入帳的公司，區間操作。兩種方法沒有哪一種比較好，找到適合自己的方法就可以了。

鎖定基本面良好的個股，著重公司經營的本質而非股價，逢低加碼績優股，是近期最佳的投資策略。

※本資料由啟發投顧分析師丁彥鈞提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。