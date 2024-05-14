迎接ID.成員 台灣福斯汽車首座極速充電站啟用

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台灣福斯14日啟用位於中壢璿豐展示中心首座極速充電站，台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示，首座Volkswagen Taiwan極速充電站的揭幕是品牌邁向電動未來之路的重要里程碑，透過中壢璿豐充電站以及新式全方位數位車主服務，台灣福斯汽車體現創新、永續轉型以及客戶滿意度的品牌承諾。

Steffen Knapp指出，極速充電站從中壢作為起點，將陸續於全台Volkswagen指定展示中心進行建置，目標完成14座DC快速充電站，搭配相關供應商超過500個充電服務據點，提供車主便利的電動移動生活體驗；同時Volkswagen車主未來更可透過My Volkswagen App的全新整合，從找尋充電站、開始充電、監控充電狀況到完成交易，都能一手掌握且快速完成。

台灣福斯汽車即將帶來純電休旅ID.4和純電跑旅ID.5二車款的Pro及GTX性能車型，並且積極推動全台完善充電網絡，首座極速充電站於Volkswagen中壢璿豐展示中心正式啟用，供應360 kW超充功率，並且配備CCS1和CCS2雙槍規格，有利台灣大部分電動車充電需求。

未來台灣福斯汽車更計畫向所有品牌的電動車主開放極速充電站，為國內不斷增長的電動車量能提供優質服務，整體計畫除在14座經銷商設置DC快速充電站，也將結合集團電動車充電網絡中超過50座充電站，大幅強化覆蓋範圍。此外，藉由整合超過10家電動車充電營運商達到雲端充電漫遊機制，Volkswagen車主可自由造訪全台超過550個充電站，這些便利服務未來都將更新至My Volkswagen App。

My Volkswagen App智慧互聯服務的升級，除即將上線的充電漫遊、車輛管理系統、即時獲得「福斯人禮遇計畫」專屬禮遇、「線上預約保養」與「優惠劵獎勵服務」功能外，透過My Volkswagen DataPlug行車助理裝置提供燃油車或電動車車主更加進化的服務，以雲端建構車輛資料，車主將可於My Volkswagen App 中隨時查看里程、維護記錄、服務預訂、服務和行程歷史記錄、位置追蹤以及地理圍欄等多樣化資訊，方便車主及即時掌握愛車狀況。

除此之外，全新推出的ID.InsiDer ID.情報站：LINE線上智慧助理，讓電動車車主獲得絕佳科技移動體驗，除可在台灣福斯汽車 Line 官方帳號中瀏覽產品詳細資訊、透過互動體驗從聽覺與視覺感受ID.全車系獨特魅力，車主還可以經由ID.InsiDer收到互動內容或服務的及時通知。

台灣福斯為邁入電動車之路積極備戰，與經銷商合作夥伴攜手投資超過5億新台幣，不僅打造完善充電網絡，更藉由線上與線下電動車服務平台的串聯，提供消費者良好使用體驗，同時訓練經銷商電動車相關服務團隊、以及升級電動車維修相關硬體設備，引領消費者進入Volkswagen 電動化時代。