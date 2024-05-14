《日股》日經收盤升0.46% 軟銀業績後大漲4.3%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日本股市周二收高，交易基本上沒有明確的方向性；目前投資人準備迎接財報季的尾聲，以及周三美國CPI的公布。

周二日經225指數收盤升176.60點或0.46%，為38356.06點。東證一部指數升6.87點或0.25%，為2730.95點。

財報造成了一些贏家和輸家。新創公司投資者軟銀集團在周一盤後公布財報，今日大漲4.34%，成為日經上漲最大支持者。

古河電氣(Furukawa Electric)大漲近19%。石油精煉商ENEOS控股在公佈業績後，股價躍升逾10%。

建築公司中鹿營造(Kajima)和化學公司東曹株式會社(Tosoh Corp)則是跌幅最大的兩家公司，跌幅都接近9%。

周二有接近600家公司公布財報，周三也會有接近數目的公司公布。本輪的財報季即將結束。

野村證券股票策略師Kazuo Kamitani表示，今天個別驅動的因素很多，但不幸的，沒有一個能給市場帶來總體方向。Kamitani預測，日經指數將在5日移動均線和25日均線之間微弱波動，約在38170點至38450點之間。

大和證券(Daiwa Securities)下跌6.8%，再次成為注目焦點；消息指出，該公司將投資青空銀行(Aozora Bank)519億日圓，成為最大股東。青空銀行跌0.9%。

製藥商鹽野義製藥(Shionogi)下跌逾4%，此前該公司表示，新冠肺炎治療藥物在一項試驗中未能顯示在統計上的症狀顯著減輕。

諾和諾德(Novo Nordisk)宣布血友病治療試驗成功，製藥同業中外製藥(Chugai Pharmaceutical)隨即下挫3.4%。