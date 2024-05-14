大盛酒品創立滿五周年特別推出艾柏迪、魁列奇傑出桶陳選桶以茲慶賀

由2019年起專職代理Bacardi百加得集團旗下三個單一麥芽威士忌品牌（艾柏迪、皇家柏克、魁列奇）的大盛酒品，為了慶祝五年來三大品牌受到台灣品酩收藏家的喜愛，特別與連續五年五度（2019~2023）獲得International Whisky Competition (IWC) 國際威士忌大賽年度最佳首席調酒師的Stephanie Macleod，合作挑選出兩款傑出桶陳、單桶裝瓶的「艾柏迪20年玻美侯紅酒桶」及「魁列奇19年裸麥威士忌桶」原酒，獨獻給台灣的品酩收藏家們。兩款單桶原酒數量珍稀，敬邀鑑賞蒐藏。

大盛酒品總經理張德武表示，首席調酒師Stephanie Macleod向來擅長以過桶收尾技藝來為威士忌創造更多層次的風味與口感，而「Exceptional Cask Series傑出桶陳系列」更代表著調酒師選桶的工藝總和，這一系列傑出單桶、雙桶風味熟成，以及小批次釋出的集結；裝瓶數量少、極度珍稀的釋出，是酒廠最出眾又最美味、滿是酒廠風格的威士忌，經過Stephanie Macleod 精挑細選而得以裝瓶。

2006開始擔任John Dewar & Sons的首席調酒師至今，連續五年獲得「International Whisky Competition 國際威士忌大賽」所評選為「Master Blender of the Year年度最佳首席調酒師」至上榮耀的Stephanie Macleod，在其專業範疇裡，Bacardi百加得集團旗下的Aberfeldy、Aultmore、Craigellachie、The Deveron和Royal Brackla等五個單一麥芽威士忌品牌與Dewar’s調和式蘇格蘭威士忌的完美品質都出自於她的神之手。圖/大盛酒品提供

其中，總裝瓶數只有258瓶的「艾柏迪20年威士忌玻美侯紅酒桶」單桶原酒;玻美侯是波爾多所有主要法定產區中最小的一區，然而這卻是產出世界上一些最昂貴、最被追捧的紅葡萄酒產區，而最好的葡萄就種在產區邊緣高起的坡地，產出的葡萄酒表現精緻，口感強勁濃郁，帶有紫羅蘭、紅色莓果、松露，以及奔放的香氣，也正是這樣的特質被首席調酒師Stephanie Macleod相中，認為這樣的特質與艾柏迪滿滿蜂蜜香甜的口感相得益彰，於是這桶酒在經過19年長時間熟成後，再換到玻美侯紅酒桶中經歷約一年半的熟成，帶來了柔順醇厚的口感，有著浸漬於黑巧克的甜美紅櫻桃風味，並在蜂蜜香甜中以烘烤過的椰子與溫暖的肉桂香氣完結。

而另一款總裝瓶數也僅246瓶的「魁列奇19年裸麥威士忌桶」單桶原酒，張德武指出，裸麥威士忌的製作如同蘇格蘭單一麥芽威士忌，有著嚴格的法規，必須使用超過51%的裸麥，同時也有使用玉米，麥芽以及小麥，且不能蒸餾超過酒精濃度80%，入桶熟成時酒精濃度不得超過62.5%，至少必需在桶中熟成兩年，且不得加入其他酒類，才能被稱為「裸麥威士忌」，通常有著辛辣與胡椒的味道，伴隨著強烈爆發的口感，所以口感常被形容為強烈或者飽滿的，裸麥威士忌通常也帶有不甜的尾韻，代表著將不會留有香甜、或者含糖口感的尾韻停留在你的嘴巴裡，而這樣的風味與帶有豐滿馥郁果香調性且先在其他桶型中熟成超過18年的魁列奇，再經歷一年半的過桶交互作用後，帶來了完美平衡、果香滿溢的酒液，更使得尾韻的熱帶水果香氣更臻飽滿。

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