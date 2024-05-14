北市逾3千瓦斯逆止閥「埋地下」恐影響救災 工務局將全升地面

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市議會工務委員會14日上午視察道路挖掘管理中心，由於去年至今台北市內發生多起坑洞事件，委員會議員們也都相當關心施工情況與道管中心的圖資狀況。其中委員會召集人、民眾黨台北市議員林珍羽也相當關心「瓦斯逆止閥」更新狀況，過去北市曾發生瓦斯起火事故，依圖資比對卻找不到天然氣逆止閥，無法斷氣，造成滅火困難。對此道管中心也表示，已由產發局專案管理，預計於2025年前將所有逆止閥提升至地面。

北市工務局轄下的道管中心，管理台北市地面下所有管線，包括中華電信、天然氣、台電、自來水、汙水及軍方線路等，所有管線挖掘也必須申請與監看。不過去年發生多起天坑事件，現場施工人員都不清楚有哪些管線的情況常常發生。民眾也質疑管線圖資不夠精準，導致施工人員會挖破管線不自知直接將路面回填。

林珍羽也提到，過去北市曾發生瓦斯起火事故，依圖資比對卻找不到天然氣逆止閥，無法斷氣，造成滅火困難，也質疑台北市4家天然氣業者是否有提供圖資，以及道管中心是否有針對圖資，交叉比對正確位置，避免意外發生時找不到逆止閥。

道管中心主任陳昭志表示，截至2024年4月底，台北市天然氣開關閥埋在地底下尚未提升數量為3407個，北市產發局以專案執行，要求2025年以前要把所有在地下的逆止閥提升至地面，每個月列管提升記錄，施作後在1個月內更新正確圖資。

陳昭志說，工務局有整理所有和水相關的管線，以及曾經搶修過的點位，讓新工處可以比對，在2015年以前的的竣工圖，也會轉繪進入系統，所有管線的位置都能夠掌握。但部分管線可能不夠精準，像是中華電信早期的圖資就不夠精確，只要任何單位有挖掘，都會要求回傳精準位置，所以正確率已達到99％，誤差值在20公分以下。

陳昭志說，開挖過的管線都能精準定位，沒開挖過的也會有管線圖，對比後若發現有空間衝突也會去克服。現在單位要做局部開挖，一定要有即時監控回傳畫面到道管中心，只會延遲2至5秒，掌握開挖管線種類與狀況。