《塑膠股》亞聚：光伏需求為EVA行情關鍵 H1估波動不大

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【時報記者王逸芯台北報導】亞聚(1308)今日舉辦法人說明會，全球經濟復甦緩慢，亞聚認為，光伏需求強弱仍是影響EVA行情關鍵，預期上半年行情波動幅度不會太大。

亞聚表示，2023年初EVA價格在貿商積極進場購料，加上光伏需求轉好，由低點往上漲，去年3月下旬下游需求疲弱，價格轉跌，加上古雷石化EVA即將投產，市場觀望，價格持續低迷，古雷EVA於5月投產，市場認為低點已到，進場購料意願提高，價格於7月下旬開始從谷底翻揚，9月下旬光伏廠庫存已高，需求轉弱，價格開始下跌，直至年底未見起色，使得亞聚2023年EVA銷售量較2022年減少2%。惟LamiEVA為亞聚主要經營之產品，市場供應廠家有限，價格波動不似發泡、太陽能大，2023年銷售量較2022年同期增加約39%，銷售量創歷史新高。

綜觀今年上半年，就亞聚成本面來說，亞聚表示，國際地緣政治及戰事頻傳，導致第一季油價持續上漲，以巴停戰協議進行中，美國FED第二季不會降息，全球經濟復甦緩慢，故高油價維持不易。乙烯部分，巴拿馬運河乾枯造成運費大漲，美國貨無法來亞洲，及東南亞意外停車頻繁，推動乙烯價格上漲，2月底最高來到955美元/噸，後預期遠洋貨將於4月開始到貨，價格開始下跌，巴拿馬雨季來臨，遠洋運費穩步下跌，美國貨源恢復來亞洲，預估乙烯現貨價格疲弱。

以亞聚產品面來看，LDPE市場因國際經濟復甦緩慢，PE需求未見改善，亞聚LD以供應內銷市場為主，需求相對穩定。再者，光伏需求依然熱絡，大陸2023年光伏新增裝機216GW，比去年同期增加148%，2024年裝機預估維持或小幅成長，光伏需求強弱仍是影響EVA行情關鍵，但預期行情波動幅度不會太大。另外，塗覆級EVA進入門檻高，可供應廠家有限，積極開拓大陸地區以外塗覆級市場，目前大陸以外佔比約20%，另也視塗覆級與發泡級價差，靈活調整產品組合。