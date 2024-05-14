腸病毒單周就診續創10年新高 1歲男童同染腸毒、新冠併發腦炎

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國內腸病毒持續升高！疾管署今（14）日發布最新監測統計，上周門、急診就診人次多達1萬7895人次，再創十年同期最高。且北部上周出現一名一歲多男童，疑因同時感染腸病毒、新冠病毒併發腦炎，一度被收治加護病房，所幸已退燒，轉至一般病房持續治療中。

疾管署公布最新腸病毒監測資料，國內上周門、急診就診共計1萬7895人次，較前一週的1萬6564人次，再上升8％。全國上周停班課班級也增加，達到256班，比前一週的226班，再多出30個班級。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，目前實驗室監測顯示，國內流行的腸病毒以克沙奇A型為主，國內至今累計1例腸病毒重症病例，為克沙奇A10型，另外有11例A71型及2例D68型輕症。

疾管署發言人曾淑慧指出，上週腸病毒的門、急診就診人次多達1萬7895人次，是十年同期新高，且已經超過流行閾值，預估疫情還會持續上升，高峰將落在5月底、6月初。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增一例北部1歲多男童，同時感染腸病毒及新冠病毒，沒有潛在疾病，5月上旬出現間歇性發燒、口腔潰瘍，就醫診斷為腸病毒，開立口服藥後返家休息，但後續又出現食慾下降、四肢水泡，發病後4天抽搐送醫，新冠快篩陽性，研判感染腸病毒加新冠病毒併發腦炎，收治加護病房，目前轉入一般病房，住院治療中。

疾管署強調，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，為避免腸病毒透過幼童頻繁互動傳播，幼兒照顧者應持續加強手部衛生及做好環境消毒與通風。