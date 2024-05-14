出國潮催旺行李箱銷量 百貨熱銷款出爐集中3趨勢

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暑假將至加上出國潮熱度不減，百貨觀察，行李箱、隨身旅行包從今年初開始就買氣暢旺，相比其他業種衝擊較小，業績成長幅度逾10％，不少民眾即便行李箱沒壞，也會特別買新的預備，銷售趨勢多集中在多功能、容量足、輕量化上；隨身旅行包則以隔層多可放平板或筆電的包款最受歡迎。

Global Mall觀察自家銷售數據，發現以中大尺寸、打開後不占空間的上掀式行李箱，及多功能像是附手機架、杯子架最獲青睞，熱銷成長超過1成，預算以6000至1萬元為主，可將物品分類收納的隨身旅行包也是熱門項目，即日起大容量旅行箱、登機箱、輕旅行包款及打包收納袋推優惠6折起，6月30日前還有「年中好物季」多元好康，包括全台8店單筆消費滿688元贈限量100點等。

京站統計，出國潮帶動「28吋以上大行李箱」熱賣，占整體行李箱銷售60％；除了黑色、銀色等百搭色系是不敗選擇，正流行的多巴胺色系也受年輕消費者喜愛，熱銷款包含「American Tourister ROLLIO 28吋珊瑚橘四輪行李箱」，原價9800元、特價7840元；「eminent 萬國通路9R4 DIAGON 28吋行李箱」，原價1萬5800元、特價1萬3430元；另23日前至京站線上購物平台Qonline消費3千可折160元。

大葉高島屋則分析，自家消費者青睞價格落在3千元至4千元間的行李箱，尺寸以適合2至3天輕旅行或可作登機箱的20吋行李箱銷售更佳，而具備智能鎖、充電功能等款式詢問度也高，包括百達遊的「史努比／蠟筆小新 20吋行李箱」，每款2990元；商務人士可選「Samsonite MINTER行李箱」，中大箱皆可擴充容量；App卡友於16日至19日當日單筆滿3千元贈3百元券。

廣三SOGO推薦「Departure 異形鋁框行李箱」，擁有高彈性靜音輪且內裡使用防潑水材質布料，是自家熱門商品之一，27至29吋原價1萬5800至1萬7800元、特價1萬3430至1萬5130元。