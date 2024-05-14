南投青宅沒防弊措施恐淪炒房 許淑華承諾檢討並調整

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南投縣第1期45戶青年住宅竣工，已576人申購，預計6月抽籤，南投縣議員沈夙崢14日質詢，南投縣房價所得比全國第4高，萬一青宅遭出租或遭法拍拋售怎防弊？南投縣長許淑華認為已發生類似狀況，未來南投市2期及竹山、草屯的青宅將檢討調整，避免失去青宅的美意。

南投縣議會總質詢首日，由民進黨團議員進行質詢。沈夙崢認為，青壯年人口流失，在在顯示青年住宅的重要性，不過縣府青宅興建的速度，趕不上青年人口流失的速度，她認為青年住宅只租不賣，才符合照顧青年的宗旨，且避免已可預見的風險。

沈夙崢質詢，南投市第1期青年住宅即將在下月進行抽籤，576人搶45戶，不過青宅僅明定抽得青宅的屋主5年內不得轉賣，卻沒有相關防弊機制，萬一投資客或人頭成為二房東出租營利，或青年繳不出貸款遭法拍，鑽漏洞拋售牟利，萬一青宅遭法拍，縣府要買回？可現縣府對青宅沒有約束力。

沈夙崢直言，青年住宅只售不租，可能會成為建商炒房的一環，強調「青年住宅只租不售」，才符合照顧青年的宗旨，避免可預見的風險。

南投縣長許淑華表示，目前南投市、草屯鎮及竹山鎮共規畫200多戶青宅，中央將在南投縣內興建2萬戶只租不售的社會住宅，為了避免跟中央政策重複，所以縣府規畫興建只售不租的青宅，因為新北市已經發生有人惡意讓青宅淪為法拍拋售的案例，所以未來南投市2期及竹山、草屯的青宅將檢討管理辦法並調整，避免失去青宅的美意。