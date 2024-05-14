《通網股》中華電關懷偏鄉動起來 積極推動數位平權

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【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)為推動偏鄉弱勢數位平權，促進環保閱讀習慣，與嘉義縣番路鄉民和國小舉辦「數位閱讀-世代共融」活動，由中華電嘉義營運處致贈校方Hami Book月讀包及FunPark童書夢工廠免費一年客製化電子書軟體APP使用權，透過說故事和創造故事等互動方式，讓偏鄉學童體驗數位閱讀的使用樂趣，預計約有200多名學童受益。

中華電嘉義營運處總經理林永山表示，中華電信積極努力消弭數位落差，提升偏鄉族群的閱讀能力和知識水平，透過中華電信無遠弗屆的行動網路與寬頻網路，提供更多元的閱讀方式，運用科技力讓更多的學童和家庭能夠享受數位閱讀的樂趣。此外，民和國小劉秀燕校長表示，這次活動的舉辦將大大促進學生的數位閱讀興趣和能力的培養，並且將有助於提升親子互動、實現教育平等。

中華電積極推動數位平權，展現對偏鄉及社會健康發展的支持，實現企業社會責任及永續經營的決心與努力，透過與學校及圖書館合作推廣環保數位閱讀習慣，更期盼社會大眾共同加入環保數位閱讀行列，並藉由教育讓孩童關心地球環境，共同重視節約水資源、水土保持、垃圾分類和資源永續經營等議題，以回應實踐環保理念，持續致力推動全球永續發展，落實「永續精采，世代前行」精神。