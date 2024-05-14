《產業》鴻海劉揚偉談夏普：最壞時期已過

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【時報記者林資傑台北報導】夏普（SHARP）今（14）日公布中期經營方針，證實旗下SDP(土界)工廠將於9月停產。鴻海(2317)董事長劉揚偉以最大股東身分致詞時表示，(土界)工廠將轉型為AI數據中心，共同推動SHARP實現輕資產化的目標，並指出夏普最壞時間已過，「未來只會越來越好！」

劉揚偉表示，夏普不僅是鴻海的長期合作夥伴，更是集團的重要資產，在市場非常挑戰的這幾年，面對全球局勢變動和後疫情挑戰，鴻海集團始終堅定同心協力支持夏普，協助尋找利基、突破困境，加速從虧損走向盈利。

劉揚偉透露，自去年7月起每個月都會親赴日本待上一周，親自參與夏普策略轉型方面的討論，並提出經營相關建議，直接與夏普的員工和管理層對話。這樣的溝通，讓鴻海能清楚掌握市場變化、並即時提出合適對策。

劉揚偉認為，夏普獨特的創新技術和百年品牌，在全球市場上非常少有。夏普決定將積極處理外界關注的(土界)工廠，轉型為AI數據中心，共同推動夏普實現輕資產化目標，並指出夏普的最壞時間已過去，未來只會越來越好。

劉揚偉指出，宏還持續積極推動三大產業及三大核心技術的「3+3策略」，鴻海將協助夏普在人、車、家、辦公室的智慧產品融入此策略，並共同把握AI科技革命的新機遇，看好鴻海三大平台與夏普的品牌價值，將攜手創造「1＋1＞2」的雙贏局面。

劉揚偉表示，堅信鴻海的全球戰略與執行力，可作為提供夏普走向成功的重要的推手，並強調鴻海會一直與夏普攜手同行，將共同面對挑戰、分享成果，一起見證夏普未來的輝煌，相信2024年會做得更好。