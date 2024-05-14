520四因素驅動 甲山林全年簽約入帳上看1500億

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520檔期將至，甲山林總經理張境在表示，房巿目前受到經濟佳、物價上漲、科技廠開發以及地震等四大影響驅動，巿場呈現穩健樂觀，特別是蛋白區表現受科技大廠進駐加持，要比蛋黃區佳，甲山林集團520檔推案約485億，百億大案包括「新竹帝寶」、「美麗上城」、「環球經貿中心」等。張境在期許，在沒有重大利空下，甲山林集團全年簽約入帳金額上看1500億，年増2成。

「天下武功唯快不破，房地巿場唯小不敗！」張境在指出，今年以來至今，甲山林集團含代銷、自建等簽約入帳金額達600億，年增約2成，只要不出現兩岸關係不穩定等重大利空，全年簽約入帳金額上看1500億元，較去年1200億成長。

他透露，去年同期因《平均地權條例》新制，房巿受到波及，但後來蔡政府推出新青安優惠貸款方案，營建業新案也配合規畫以中小坪數住宅為主，買氣回溫，今年初至5月12日，簽約入帳600億左右，有8成是中小坪數。

另甲山林集團響應企業ESG與永續精神，新落成的「愛山林企業總部」，外觀以玻璃帷幕為設計，內部除導入光纖系統、科技化建築配備外，為提供員工優質辦公場域與室內環境，特與UL Solutions合作，就空氣品質、水質、清潔、照明和噪音進行檢測，並獲得 UL 驗證，特於今日舉辦「愛山林企業總部」健康建築驗證標誌頒發典禮。

證書由UL Solutions副總裁暨企業永續服務事業部總經理 Sean McCrady 親自來台頒發，與會貴賓還有工研院科技產業發展組專案副組長黃建智、智森永續設計總經理簡碩賢、陞訊數據科技總經理李高賜，以及愛山林建設開發董事祝藝、愛山林建設開發總經理張境在、甲山林集團總顧問李俊平等。