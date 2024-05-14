端午節吃肉粽　肉粽包這款烏魚子最特別

一年一度的端午節要到了，想吃台灣最高貴的【烏金粽】嗎?過年送禮大家想到都一定要有烏魚子，民眾可以買烏魚子包在肉粽裡面，這個端午節絕對夠味又特別！

在業界烏魚子界不少，烏魚子除了含有豐富的蛋白質、維生素、礦物質和健康的脂肪，更在過年送節及宴會拿來送人食用。陳家烏魚子獲得所有媒體跟部落客推薦！甚至在電商平台月創近萬份銷量，在饒河夜市實體店，更是不少外籍觀光客排隊來買，不是買一盒一盒，而是上萬上萬買，銷量相當驚人！「陳家烏魚子」被媒體封為「烏魚子界的愛馬仕」，產地直送嚴選，加上二小時精工處理烏魚子到完全沒腥味，大人小孩都愛，不提早預訂，還真的訂不到，陳家烏魚子創辦人陳佳麟表示，端午節不少粉絲會買烏魚子包在肉粽裡面，就像肉粽包干貝一樣，包烏魚子的肉粽，會是全台灣最特別的肉粽。

端午節還有一個很重要的故事，相傳是為了紀念「屈原」，屈原是戰國時代楚國人忠心愛國，無奈楚王卻聽信奸臣的話，屈原感到失望，就投汩羅江自盡。 屈原投江後，居民為了不讓跳下汨羅江的屈原屍體被魚蝦吃掉，所以在江裡投下許多用竹葉包裹的米食（粽子），並且競相划船（賽龍舟）希望找到屈原的屍體。

端午節不少人要祭拜先人，家烏魚子創辦人陳佳麟表示，中元節：祭拜最尊敬的““神佛＆祖先＆好兄弟””，就用最高級的““烏魚子””來包肉粽，陳佳麟說，除了中元節、端午節，還有買來自己享用祭拜祖先都很到味，當初台灣烏魚子第一品牌「陳家烏魚子」創辦人陳佳麟以實驗精神不斷改良食物口感，早期他在科技業深耕多年的研發工程師，光是個人專利，就達到109項之多，難怪改行後能將烏魚子的美味研究地這般透徹，連業界做近一甲子的烏魚子都佩服，「到底如何辦到的！」。

近期食安問題多，陳佳麟說，食品的源頭很重要，台灣就是烏魚子產地，希望能以多元的方式，將好吃的台灣烏魚子推廣到全世界，讓更多人知道烏魚子的美味。世界各地不少產地都有烏魚子。但他試過，日本、中國等地，他自豪的說，自己的烏魚子要做到「世界第一等」，曾受中國知名節目「舌尖上的中國」採訪，但他堅持不透露「研發秘方」，至今無人可超越，他對烏魚子的研究有佳，像是發明家的精神，烏魚子本身的缺點，如: 、澀、苦、死鹹等，也不少人收到烏魚子，放在冰箱放壞了就丟掉，現代人忙碌要料理也很麻煩，他了解痛點後，進行改良，將烏魚子定位為日常生活隨時可吃的零嘴，打開即食，更可以搭配料理，因此受到不少年輕族群跟上班族的歡迎。