上市櫃36家首季EPS創高 緯穎26.92元最亮眼

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15日台股上市櫃公司第一季財報將全數發布，目前已有1,516家公司公告第一季獲利，統計以每股稅後純益（EPS）創新高有36家，EPS獲利第一高是緯穎（6669）EPS為26.92元，但若單看稅後純益創下單季歷史新高則高達60家，第一家為玉山金（2884）稅後純益62.50億元，年增3.4％，創單季新高。

統計第一季EPS創下歷史新高，達36家，以EPS獲利數字排序分別是第一名緯穎（6669）EPS為26.92元，第二名世芯-KY（3661）EPS為15.83元，第三名山富（2743）EPS為5.4元，第四名世紀（5314）EPS為5.38元，第五名均華（6640）EPS為4.93元。

其餘分別是漢來美食（1268）第一季EPS為4.73元、群翊（6664）為4.65元、雍智科技（6683）為4.42元、國賓（2704）為4.29元、十銓（4967）為 4.1元、泰金-KY（6629）為3.66元、大學光（3218）為3.59元、劍麟（2228）為3.49元、宏碁資訊（6811）3.45元、五福（2745）3.11元、數泓科（6855）3元、世德（2066）2.9元、鼎基（6585）2.72元、辛耘（3583）2.61元、捷流閥業（4580）2.57元、迅德（6292）2.48元、龍德造船（6753）2.37元、寶島科（5312）2.37元。

第一季EP2元以下且創新高的有東陽（1319）第一季EPS1.98元、中興電（1513）1.93元、寒舍（2739）1.82元、新復興（4909）1.76元、鈺邦（6449）1.59元、生達（1720）1.41元、中再保（2851）1.34元、巧新（1563）1.17元、耿鼎（1524）1.02元、91APP＊-KY（6741）1.02元、藥華藥（6446）1元、欣天然（9918）1元、博晟生醫（6733）-0.09元。