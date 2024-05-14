AI推動電子廢棄物增加？ 2030年電子廢棄物將達到8,200萬噸

全球企業越來越注重環境、社會和公司治理（ESG）議題，與此同時，電子廢棄物卻正在以驚人的速度增加。隨著人工智能的普及以及對GPU和CPU的需求加大，這將迫使公司更換其IT設備。根據國際電信聯盟（ITU）和聯合國培訓與研究所（UNITAR）的報告，全球每年的電子廢物產生量正在以260萬噸的速度增加，預計到2030年將達到8,200萬噸！這些被報廢的硬體也可能成為資安漏洞，對企業的資訊安全構成威脅。因應這一全球性的挑戰，孚朗公司代理的全球第一資料抹除軟體Blancco 提供了解決方案。

全球第一資料資料抹除軟體Blancco 及台灣總代理孚朗公司參與2024 台灣資安大會。圖/孚朗公司提供

Blancco 是一款針對數據抹除的專業軟體，支援多種設備，如手機、電腦、硬碟、虛擬主機等，可以快速、徹底地清除數據，確保機敏資料不被外洩。而使用Blancco資料抹除的方式更符合當前ESG趨勢。企業以軟體抹除設備的同時，Blannco更可為您計算出節省的碳排量報告，做為企業內部稽核報告使用，抹除後的硬體設備也可再利用、轉售或捐贈。軟體抹除的方式不僅環保，更幫助企業防止資安漏洞。隨著ISO27002-2022新增控制項目，資料刪除建議採用『電子覆寫』並留下證據。而Blancco 正是透過不斷覆蓋資料的技術，原本的機敏資料早已不覆見，不用擔心你硬碟裡的資料外流，甚至還可以設置自動化流程，隨時隨地在企業中抹除任何設備。

Blancco 資料抹除報告符合全球多項認證並 可看到抹除後減碳排放量，符合全球ESG 趨勢。孚朗公司/提供

Blancco 數據抺除解決方案內容包括數據抹除、數據刪除、磁碟清理等功能，並且支援多種作業系統和設備。具有極高的安全性和可信度，能夠保證機敏資料被完全刪除，不會被他人恢復。Blancco的集中化管理介面，可以協助IT人員於同一介面管理各項抹除工作，提供API與企業現有管理平台介接。讓資料抹除工作一目瞭然。Blancco 產品的優勢在於其高效率、可靠性和安全性，適用於各行各業。使用 Blancco 軟體可以快速地進行大規模的數據清除，大幅提高工作效率；甚至可遠端清除，同時符合多項國際標準和認證，如ISO 27001、HIPAA、NIST800-88、EU GDPR、ESG。可達到減少風險，增加效率及永續。（Reduce Risk. Increase Efficiency. Be Sustainable.）孚朗公司於今年二度參與台灣資安大會，現場邀請Blancco 原廠技術顧問展示硬碟抹除解決方案，活動於5月14日至16日 Cybersec2024 台灣資安大會期間𦲷臨攤位C324體驗。想更多解請上https://frontiertech.com.tw/about.html