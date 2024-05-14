《其他電》鴻海Q2淡季動能看旺 AI伺服器助增能見度

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【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)今（14）日召開線上法說，展望2024年第二季營運，發言人巫俊毅表示，雖然仍處於傳統淡季，但四大產品線中除了消費智慧產品外，其他三大產品均可望強勁成長，使第二季淡季營收繳出「雙升」佳績，且成長幅度將優於過去3年平均水準。

鴻海首季合併營收1.32兆元，季減28.51％、年減9.47％，為近3年同期低。營業利益367.5億元，季減24.89％、年減9.31％，仍創同期第三高。惟受業外轉虧42.41億元拖累，使歸屬母公司稅後淨利220.08億元，季減達58.59％、但年增達71.61％，每股盈餘1.59元。

鴻海發言人巫俊毅表示，鴻海首季營運表現均符合預期，四大產品線中，僅雲端網路產品因伺服器產品受缺料影響，表現較原先預期的強勁年成長略低，但仍有顯著年成長。財務長黃德才表示，今年首季業外認列夏普投資減損105億元，相較去年同期173億元減少。

展望第二季，鴻海預期營收將季增、年增3～15％，其中雲端網路、電腦終端、元件及其他產品均可望季增、年增逾15％，消費智慧產品則約略持平。全年營收可望成長3～15％，其中雲端網路、元件及其他產品可望成長逾15％，電腦終端及消費智慧產品則約略持平。

巫俊毅表示，集團在資通訊（ICT）產業的領先優勢，可持續帶來更多新業務機會，使第二季淡季營運可望顯著成長。而前次法說時將今年營收展望由「中性」調升至「顯著成長」，此次雖維持不變，但全年能見度較3月時進一步轉佳，主要受惠AI伺服器需求強勁。

巫俊毅指出，AI伺服器首季營收季增近雙位數、年增近2倍，占伺服器整體營收比重已達近4成，預期今年貢獻可望逐季提升，全年占伺服器營收比重維持4成目標不變，配合一般伺服器需求亦持續回升，使整體伺服器營收將呈現強勁成長，而網通產品需求也開始回升。

黃德才表示，集團透過致力優化產品組合，持續對毛利率提升產生正面貢獻。展望後市，認為毛利率仍須考量通膨、匯率及資本支出產生的折舊費用等三大因素影響，就全年而言，預期產品組合優化將有助毛利率提升，但仍需密切關注通膨及匯率影響。