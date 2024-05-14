生醫創新平台迎第二家資本基金 寬量國際牽線國際投資人

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「生醫創新跨域合作平台」傳喜訊！繼去年中華開發資本後，工研院今宣佈再與寬量國際簽署平台策略夥伴合作協議書，成為第二家加入的生醫資本基金。要透過這家金融顧問公司牽線，尋找更多國內外資金，投入我生醫新創公司，以立足台灣市場、布局全球商機。

工研院2023年推動「生醫創新跨域合作平台」，牽手國內資本市場在生醫領域展開戰略合作，從「人流、金流、資訊流、經驗流」四大面向切入，去輔導適合的生醫新創團隊，提升其研發能量，加快商品化腳步。

2023年11月，平台先獲得中華開發資本加入，隨後宣布擴大籌組，12月舉辦「智慧醫療跨域創新高峰論壇」，吸引到美國波士頓生醫加速器SmartLabs、生命科學服務大廠美商「思拓凡（Cytiva）」、寬量國際、台杉投資、資誠聯合會計師事務所等產業夥伴支持。

寬量國際的加入，是平台第二家生醫資本基金，工研院表示，未來它主要是把我生醫新創團隊推薦給國際投資人，但也能以自有資金投資好的標的。工研院表示，預計在這兩大重要生醫資本基金支持下，生醫創新跨域合作平台能成為台灣生醫產業生態系的重要推手。

寬量國際執行長李鴻基說，希冀透過生醫創新平台與工研院強強聯手，扶植生技浪潮中乘風破浪的企業家及新創家，推向國際市場。

寬量國際策略長谷月涵則指出，台灣醫療產業規模雖然尚小，但仍極具潛力發展優勢，尤其從2021年起，台灣生物科技指數大幅超越香港和美國，表示我生技產業已是下一波國內外投資人的潛力聚焦主軸。所以要鼓勵生醫新創積極開發產品核心優勢，隨著開發項目進程推進至後期、進入授權或上市將會加速增加市場價值。