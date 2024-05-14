《電通股》AI引擎催動 聯強今年營收挑戰新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】聯強(2347)周二舉行法說會，由副總裁暨發言人杜書全主持，看好AI動能利多將持續多年，聯強預估，第二季維持年對年大幅度成長，今年營運將逐季成長，年度營收挑戰新高水準，今年獲利成長比有望優於營收，市場利多頻傳，對公司業務正向。公司四大業務中，商用第二季將恢復正成長；消費性淡季仍可望維持年比微幅成長；半導體回補庫存動能持續。

AI熱潮下，帶動IT市場大利多，杜副總裁表示，企業端將採購更多IT設備提升公司營運與管理，後續應用落地，更提升AI刺激消費者端，尤其三星AI手機在今年第一季銷售爆棚，AI題材對今年甚至往後幾年都有非常好利多動能。AI新應用新開發終究需要通路銷售至市場，而聯強作為通路經營商，將可望成為偌大受益者。聯強四大業務中，現階段AI可望先拉動半導體、商用市場，AI更多實際落地應用，帶動消費性產品PCNB與手機。

聯強營運表現淡季不淡，今年四月營收延續今年以來的上揚趨勢，單月營收達306.59億元，月減12.95%，仍年增10.55%，為歷年同期的次高；累計前四月營收達到1344.10億元，續創同期新高，年成長15.54%。展望今年，聯強預估，第二季維持年對年大幅度成長，今年營運將逐季成長，年度營收挑戰新高水準，今年獲利成長比有望優於營收，市場利多頻傳，對公司業務正向。

聯強區域布局，兩岸三地、東南亞等占約六成，印度、中東等占約四成，後續看好印度、中東、越南、印尼市場成長動能。針對大陸市場，聯強杜副總裁認為，大陸經濟衰退不甚理想，造成消費力下降，但並非人民沒有錢，只是消費信心不足，人民存款水準增加，不過大陸在內部整合、後續亦可待中美競爭緩和，大陸經濟回到成長趨勢，目前來看大陸經濟不會再惡化；而香港市場表現反而突出，主要受到三星手機大賣、雲端和軟體等商用業績也成長不俗。

聯強四大業務，商用市場相對衰退，不過4月衰退幅度已收斂，預估商用業務6月可望有顯著成長態勢，商用整體第二季將恢復正成長；消費性第二季為淡季，單季仍可望維持年比微幅成長；半導體最主要成長就是關鍵零組件，整體製造商對市場相對樂觀，庫存調整也已健康，將進入回補庫存環節，半導體今年第一季、4月維持較大成長表現，聯強營運服務平台(MSP)擴展新客戶，並增加客戶黏著度。

聯強毛利率已連5年穩定4%以上，顯示業績組合得宜、營運模式穩定，聯強第一季毛利率4.26%，後續毛利率預估維持4%超過的水準。不過第一季半導體業務提升，半導體毛利相對低檔，是否拉低整體毛利率表現？聯強認為，第一季略受影響，但影響不大，公司對此也持續精進服務模式、經營模式，後續半導體業務也可望維持相當毛利表現。而第一季衰退為商用業務，將逐步恢復成長動能，商用毛利較高，對毛利後續亦有利。整體毛利率，目前無太大風險影響毛利表現。