「樂齡巨星秀」線上報名開跑 打造銀髮族健康活力舞台

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依據臺北市政府民政局人口統計資料顯示，截至113年3月底臺北市65歲以上共計55萬9,415人，占比22.3％為全國第2高，僅次於嘉義縣22.6％。為照顧銀髮族群健康，臺北市政府衛生局積極推動長者健康促進，自100年起開辦活躍老化競賽，提供長輩展現健康活力的舞台，參加市級競賽脫穎而出的隊伍，將參加全國北區競賽、總決賽與各縣市好手同台競技，不僅能發揮互相學習、扶持的團隊精神，亦可爭取榮譽並舞出熱情與活力，達到活躍老化目的。

臺北市政府衛生局局長陳彥元指出，每年舉辦《樂齡巨星秀》活躍老化競賽，提供臺北市長輩表現活力機會，始終吸引銀髮長者們擁躍組隊報名，近年更有許多年輕朋友加入。他呼籲長輩多走出家門參加社區活動並交朋友，不僅可減少孤獨，還能促進健康。

去年參加「樂齡巨星秀」的68歲陳大哥表示，曾因罹癌感到人生灰暗，自從加入「信義區松友社區活力班」，和一群平均年齡75歲的同學一起跳活力操和廣場舞，過程中充滿笑聲和歡樂，組隊參加競賽也奪下佳績，經由朋友關心鼓勵和互動讓身體病痛減輕許多，更因為運動量增加而強化肌力，讓身心都獲得健康，身體狀況也日趨硬朗。

陳彥元強調，樂齡巨星秀已躍升臺北市長輩每年期待的健康活動，13年來累計參與人數逾5萬，過程中總能看見參賽者臉上顯露熱情及燦爛笑容，動作充滿自信與滿滿活力！

臺北市政府衛生局指出，隨著新冠肺炎疫情趨緩，民眾回歸過往的生活模式，今年度樂齡巨星秀將分為「初選」、「決選」2階段賽制，即日起至5月23日採網路線上報名，由社區隊伍拍攝影片參加初選，專業評審依「表演主題」、「長者安全」、「團隊精神」及「銀髮參與」等4個項目進行評選，初選優勝隊伍將晉級參加6月份舉辦的實體市級決選競賽，來自臺北市各行政區的晉級隊伍共同角逐全國北區競賽的入場券。

臺北市政府衛生局鼓勵尚未參加過「樂齡巨星秀」的長輩組隊揪同伴組隊參加，躍上屬於自己的健康舞台，展現活力與熱情。社區隊伍若有競賽相關疑問，可洽詢活動小組：（02）2550-8932分機21