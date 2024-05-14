《其他電》AI伺服器需求夯 鴻海看好貢獻逐季揚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)今日召開線上法說，指出2024年首季AI伺服器營收貢獻已達整體伺服器近4成，預期今年貢獻可望逐季提升，全年占伺服器營收比重維持4成目標不變。由於在客戶下一代新產品掌握更多關鍵訂單，接單趨勢發展將有助集團達成獲利最大化目標。

鴻海指出，目前資通訊（ICT）產業市場規模達近1兆美元，部分研調機構預期AI產業規模在7～8內將突破1兆美元規模，其中硬體超過一半，此部分正好是鴻海及台灣廠商可發揮之處，認為AI新興產業確實可帶來頗大貢獻，帶動集團雲端網路產品營收及占比明顯提升。

對於鴻海在AI伺服器產業的垂直整合優勢，發言人巫俊毅表示，從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到數據中心，鴻海幾乎是唯一在每個關鍵零組件都能自行開發的廠商，認為卓越的技術是關鍵。

另外，鴻海集團在全球布建完整的伺服器生產基地，不僅滿足客戶在地化的剛性需求，也由於AI伺服器生產測試時對水、電、氣的要求提高，使生產製造的能力也大幅提升。

為滿足客戶最高品質需求，鴻海除持續優化產品系統效能外，也特別設立AI效能實驗室，透過系統化分析，做到軟硬整合最佳化。集團桃園南青廠獲得全球首座AI伺服器燈塔工廠認證，展示集團在AI硬體生產製造的領先實力。

由於AI伺服器需求持續增強，鴻海首季AI伺服器營收季增近雙位數百分比、年增近2倍，巫俊毅預期相關需求將逐季提升，配合一般伺服器需求同步回升，將使整體伺服器呈現強勁成長，而網通產品方面需求也開始回升。

鴻海財務長黃德才表示，AI伺服器的系統組裝為重要出海口，集團除了既有優勢外，在客戶下一代新產品亦將掌握更多關鍵產品，包括超級晶片基板、高速交換機、液冷系統等。雖然是否有助整體獲利提升，需視接單模式而定，但趨勢發展將有助集團達成獲利最大化目標。

對於海外產能布局規畫，鴻海表示，在印度將聚焦消費性電子產品、越南生產電腦終端產品，美洲則聚焦整車、零組件、AI雲端網路產品。黃德才表示，集團2023年資本支出成長14％，預期2024年成長幅度不會低於去年水準。