《汽車股》三陽首季EPS達1.75元 兩輪四輪今年新車續發

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【時報記者葉時安台北報導】三陽工業(2206)公布2024年第一季財務報告。三陽今年首季每股盈餘(EPS)為1.75元，年增2.33%、季減1.12%。三陽旗下兩輪共7款車種成為台灣2024年第一季暢銷的前十大熱銷機種，新一代DRGBT也將於下周二發表；四輪今年度也將陸續推出新車款，預期完整的產品線也將持續為南陽實業帶來更好的銷售表現。

三陽工業2024年第一季合併營收達168.18億元，年增加9.67%；營業毛利33.90億元，年增6.98%；營業利益16.97億元，年增4.56%；本期歸屬於母公司業主淨利為13.84億元，年增2.44%，本季每股盈餘(EPS)為1.75元，年增2.33%、季減1.12%。本季獲利以本業為主，業外部分並無其他重大處分與交易發生。

在二輪事業方面，受惠於高階機種及平價機種雙重熱銷，本季度市占率台灣銷售達6萬7395台，市占率繼續保持冠軍，達到42.9%。

在全台機車銷售量Top 10中，三陽機車占比高達7成，並包辦市場熱銷前3名。由新上市的高階運動機種JET SL+奪得了市場Top1寶座，顛覆了過去以國民車款領先的市場常態，國民車款全新迪爵和迪爵分別獲得了第2名和第3名，前10名還包括三陽小型國民車WOO及VIVO、高階旗艦機種MMBCU及流行機種CLBCU，總計三陽旗下共7款車種成為台灣2024年第一季暢銷的前十大熱銷機種。

三陽下周二5月21日下午也將舉行全新DRGBT發表會，新一代DRGBT的概念車於2023年11月米蘭車展展示結束後，立即送往德國參加紅點設計獎參賽，並榮獲產品設計獎，DRGBT也是台灣機車外型設計第一次在紅點設計獲獎。

至於四輪事業部份，南陽實業在代理Hyundai現代新車方面取得了引人矚目的成績。第一季銷售6401輛車，年增長24.4%。得益於去年度新上市的TUCSON L Turbo Hybrid車型熱銷，以及七人座Custin MPV銷量持續增長，因此第一季度總營收顯著攀升。今年度也將陸續推出新車款，預期完整的產品線也將持續為南陽實業帶來更好的銷售表現。