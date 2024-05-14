華航線上旅展將開跑 送全球不限航點來回機票

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華航2024TTE線上旅展於5／15搶先開跑。將送出超級夢幻大獎「全球不限航點來回機票」，幸運得主可於2024年7-12 月，每月任選一個華航航點，想去哪就去哪，讓您完成環遊世界的夢想。除此之外，線上旅展期間，至活動頁參加「華航超級夢幻大獎」IG濾鏡，預習說出獲獎心情遊戲，公開分享於個人限動，也有機會獲得華航鹿兒島來回機票。

此次華航線上旅展，活動期間從5／15至6／10，提供精選航點82折起之優惠回饋旅客，馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到6千元，國人最愛的首爾只要6,068元起（未稅）、福岡7,708元起（未稅），還可搭配熊本／鹿兒島，華航的日本大九州讓您行程進出自由配，不走回頭路，通通不到8千元；而即將進入彩虹花季的北海道，最低15,555元起（未稅）。

長程航線方面，南半球的澳洲全面下殺85折起， 7／14即將開航的西雅圖最低22,092元起（未稅）；華航直飛歐洲6大航點全面87折起，不用中停與轉機，給您飛行時間省一點、座椅舒適好一點、艙等選擇多一點，距離歐洲又更靠近了。

凡活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動者，即有機會抽中「全球不限航點來回機票」，另外還有「美國西雅圖首航機票」、「日本大九州任一航點機票」等超級夢幻大獎，與多樣好禮等你帶回家，例如：「福華飯店行政套房住宿／自助吧餐券」、「momo購物網空氣清淨機」、「中華電信日韓漫遊序號」、「Uber APP指定機場行程優惠序號」。