朝陽傳播藝術系辦「黑朝影展」 學子影視創作受業界關注

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朝陽科技大學已邁入第28屆的傳播藝術系，今( 14)日起至18日於校內舉辦「黑朝影展」，今年度以「我們在時間裡等待瘋狂」為主題，展出涵蓋劇情片、紀錄片、MV、整合行銷、劇本創作及Podcast等其他傳播類作品共17件，畢業生創作題材創新多元，影視創作實力亦備受業界關注。

朝陽科大校長鄭道明表示，傳播藝術系多年致力培育影視菁英，並與台中市政府新聞局及中台灣影視基地合作推動「中台灣影視人才培育計畫」，展現卓越成果。以去年第58屆金鐘獎為例，傳播藝術系校友曾瀚賢以〈模仿犯〉榮獲最具人氣戲劇節目獎、戲劇類節目創新獎；校友詹子誼以〈村裡來了個暴走女外科〉榮獲戲劇節目獎；而校友陳昶豪以〈公視學生劇展—回收場的夏天〉榮獲戲劇類節目聲音設計獎，同時入圍第60屆金馬獎最佳劇情短片，並在第28屆釜山國際電影節亞洲短片競賽單元大放異彩，專業表現十分亮眼。

傳播藝術系主任安碧芸則強調，本屆黑朝影展靜態作品包括Podcast、整合行銷及劇本創作等；動態影像製作包含劇情片〈恩琪〉、〈超級Spy〉、〈仁營鎮事件〉及〈一條南來北往的魚〉；紀錄片〈Breaking Road跳舞的人〉、〈無翼En9〉、〈檔不住的瘋情〉、〈她們〉、〈流浪該去哪〉、〈ㄨㄚˋ欸故鄉〉、〈孩是沒變〉；MV〈退冰啤酒〉以及動畫片〈畫筆〉等，題材結合社會議題，並注入多元文化，希望透過畢業影展讓更多人看見朝陽傳播藝術系學子的用心和專業，同時為台灣影視產業培育出更多優秀人才。