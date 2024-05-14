《生醫股》防疫外交 國光生技與WHO簽訂SMTA2協議

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【時報記者郭鴻慧台北報導】國光生(4142)與WHO簽訂SMTA2協議，這份協議確保在新型流感疫情爆發時，這份協議重點是當有新型流感爆發大流行疫情時，已簽約的廠商可在第一時間取得PIP生物材料以投入開發生產新疫苗和藥品，而廠商也承諾將生產出的新疫苗或新藥的一定比例捐贈或低價供應給WHO。

國光生技指出，因台灣並非WHO會員國，公司與WHO的協議簽署經過了長期協商才能夠突破重重困難而完成簽約，這項協議除可增進台灣在大流行時的防疫能力外，也同時承擔了全球防疫夥伴的責任，建立與WHO的合作關係。

國光生技與世界衛生組織(WHO)完成在PIP Framework (Pandemic Influenza Preparedness Framework大流行性流感防範框架)下的SMTA2(Standard Material Transfer Agreement 2 標準材料轉讓協議2)簽署。

國光生技指出，為簽署此協議可以在新型流感大流行時更有能力擔負起開發供應疫苗以保護民眾安全的企業責任，同時也對WHO承諾將在新疫苗開發後捐贈及供應相當數量的疫苗給WHO以供全球防疫。縱使台灣並非WHO會員國，這份由國光生技以台灣本土疫苗廠與WHO簽訂的協議，象徵全在球防疫中台灣不缺席，也是國光身為國產疫苗廠為台灣的防疫外交做出的貢獻。

國光生技表示，為了致力於國際接軌，公司早在2012年就加入「國際製藥聯盟IFPMA全球流感疫苗供應任務組( IVS Influenza Vaccine Supply International Task Force）」 ，與Sanofi、GSK等19個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列聯盟會員；國光生技同時也是WHO新型流感防範架構PIP Framework的合作夥伴，為台灣唯一加入的疫苗廠，對於迅速因應新型流感疫情及流感疫苗供應具有獨特優勢。