《其他電》鴻海電動車將揮軍東瀛 MODEL C今年營收拚逾百億

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【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)今日召開線上法說，預期MODEL C目前在手訂單可在第三季前完成交付，全年出貨量將超過1萬台，營收目標逾百億元。同時，集團也在日本取得迅速進展，已擁有2個客戶、進行3個專案，目前已簽署合作備忘錄，預期將在下半年簽署正式合約。

鴻海發言人巫俊毅表示，甫拿下台灣電動車4月銷售冠軍的MODEL C，前4月交付量已超過1500輛，未來將加快交付速度，目前所有在手訂單預期可在第三季前完成交付，全年出貨量將超過1萬台，營收目標逾百億元。

而目前已投入台灣各縣市公共運輸的MODEL T，目前產能已無法滿足市場需求。為提高產能，高雄橋頭廠已在上個月動土、明年第三季將開始生產出貨，初期產能約每年500輛，目標2028年擴增到1000輛。

巫俊毅表示，除了既有的電動巴士產線建置外，橋頭新廠將規畫商用車和乘用車的實驗測試環境，進一步推動台灣的電動車產業。至於備受各界好評與期待的MODEL B電動車款，目前已進入量產開發階段，預計明年上半年開始量產。

海外市場方面，鴻海預告除了台灣市場外，上述3款車的銷售將拓展至東南亞、美國和歐洲市場，並透露自去年第四季起在日本取得迅速進展，已成為集團最重要市場之一，目前擁有2個委託設計製造服務（CDMS）客戶、並正進行3個CDMS專案。

巫俊毅表示，鴻海目前已與客戶簽訂合作備忘錄（MOU），預期將在下半年簽署正式合約，屆時會與合作夥伴公布更多內容。

而在自動駕駛領域方面，鴻海持續攜手輝達（NVIDIA）優化自駕軟體開發，透過NVIDIA AI Tool Chain的強大算力，集團能迅速部署最新演算法，大幅加速研發進程。鴻海也提出整合度更高的架構，持續優化四大核心零組件設計，可有效縮短客戶整車上市時間。