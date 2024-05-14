畢卡索作品再臨高美館 攜奇美推雙展聯票享英國藝術經典

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高雄市立美術館4月份宣布與英國泰德現代美術館合作，推出《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》特展於6月開展，14日再公布攜手台南奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》特展，推出雙展聯票，將於6月1日起ibon獨家限量銷售，只要700元就能暢享南台灣藝文之旅。

高美館與泰德美術館繼2018年《裸：泰德美術館典藏大展》後，今年宣布將二度合作，推出《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，該展為泰德美術館歷年來展期最長的特展之一，被歐洲媒體評為「年度必看」展覽，今年4月將於倫敦閉展，多件展品預計於5月份陸續抵達高雄，於6月29日起至11月17日移師至高美館展出。

《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》呈現畢卡索〈哭泣的女人〉、多蘿西亞．蘭格〈移工母親〉、安迪．沃荷〈自畫像〉、大衛．霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）〉、傑夫．沃爾〈突如其來的一陣風（借鑒鑑葛飾北齋）〉以及安德烈亞斯．古爾斯基〈巴黎，蒙帕納斯〉等泰德美術館與國巨基金會所收藏的重量級繪畫與攝影作品，能在高美館一次綜覽教科書等級大師鉅作。

為讓南台灣民眾盡享國際藝術經典，高美館代理館長林羿妏說，《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》為現代主義與當代藝術的經典對話，引進藝術史巨匠作品，並進一步與奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》特展合作，推出雙展聯票優惠，雙展聯票只要700元，就能在南台灣飽覽從古典藝術到當代藝術的美好。

高美館表示，《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》特展早鳥優惠票售價為150元，將於5月25日至31日限時販售，早鳥優惠票結束後恢復原價300元，可至高美館一樓售票中心或7-11 ibon購票；雙展聯票則自6月1日起7-11 ibon獨家販售；另外為慶高美館30周年，推出30歲民眾限定優惠，出示證件即可免費參觀。