東捷資訊攜手國際資訊大廠 推出eBanking金融支付安全解方

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東捷資訊（股票代號：6697）今（14）日於「CYBERSEC 2024臺灣資安大會」上展示Thales金融支付安全解決方案。此方案涵蓋金融數位身分驗證、防偽冒風險分析管理和資料庫加密等應用，旨在滿足金融資安市場需求並符合金融法規。提供方案功能包括詐騙偵測預防、智能AI風險分析防護，可有效協助金融客戶防止詐騙交易和駭客入侵，更可搭配資料庫加密方案等全方位資安防護，助企業強化身分驗證和數據安全。

金融業數位化發展面臨機遇與挑戰，資安與客戶體驗兼顧成為共同目標。即時評估風險並防止欺詐，同時遵守金融法規，避免罰款，亦為業者迫切之需；因此，透過預防欺詐行為，可有效降低管理成本並降低聲譽受損風險。

不僅如此，隨著全球資安暨零信任架構意識抬頭，東捷資訊亦於「CYBERSEC 2024臺灣資安大會」展示Thales的「防偽冒風險分析管理方案」，該方案集成銀行用戶認證管理、風險管理、政策管理等功能，強化與網路銀行APP/ WEB整合。AI智能防偽冒風險分析可透過用戶行為生物辨識、裝置ID綁定、智能IP、地理識別、交易資訊識別等機制，協助銀行有效防範非用戶本人之非約定轉帳交易認證，透過風險分析引擎和策略管理功能對用戶交易數據、設備和網絡數據進行驗證，並透過AI學習判斷，進行風險分析管控。

此外，東捷資訊將同時展出的「金融支付安全解決方案」中包含Thales的「CipherTrust資料安全平台」，此為集中化資料管理平台，可簡化企業資訊安全，提供端對端資料加密／代碼化、硬體加密等功能，確保資料轉移安全。該平台可整合硬體安全模組(HSM)，進一步提升金鑰保護等級。

東捷資訊總經理陳春旭指出，東捷資訊擁有經濟部資安服務能量認證，並具備超過20年的資訊委外服務經驗。面對日益嚴重的資安威脅，東捷資訊致力於推廣零信任資安解決方案，其中最大特色在於提供金融交易安控系統的開發整合服務，包括協助企業制定資安防護方案以及提供異質系統的整合服務。透過一站式顧問整合服務，東捷資訊為客戶提供最可靠的零信任資安規劃方案。

東捷資訊致力於為金融、政府、製造等產業提供資安管理解決方案，透過與Thales的合作，已成功協助多家銀行客戶導入資安解決方案，未來將擴大至金控集團，包含銀行業、票券業、信用卡業、信託業、保險業、證券業、期貨業、創投業..等，不僅如此，東捷資訊亦為SAP金級合作夥伴，公司亦致力原有製造業客戶提供身分識別解決方案，以增強機敏工廠設備與系統的登入資訊安全管理等零信任資安解決方案，協助企業提升資安韌性與達成永續目標。