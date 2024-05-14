《生醫股》順藥新總座由LT3001幕後推手接棒 年底將如期解盲

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【時報記者郭鴻慧台北報導】順藥(6535)今(14)日下午舉行法說會，宣布決議辦理現金增資發行新股及通過新人事任命案，由最大股東晟德集團指派代表人王素琦女士擔任董事長，總經理由臨床前研發處葉聖文博士出任，原董事長暨總經理林榮錦先生則為展開階段性任務暫時辭任。

順藥總經理葉聖文博士指出，目前腦中風重磅藥物LT3001已執行的3個關鍵性二期臨床試驗中，由中國授權夥伴上海醫藥集團負責的中國區臨床試驗收案速度超乎預期，目前收案人數已破8成，預計年中完成病患入組(Last Patient In, LPI)，年底解盲時程如期，而順藥主導的2個跨國性臨床試驗也計畫於2025年完成。

順藥開發中的腦中風重磅藥物LT3001正面臨國際授權推進的關鍵時刻，集團總裁林榮錦強調，將全力整合晟德集團所有海內外醫藥投資企業的關係網絡及資源，協助LT3001以最快速度取得授權門票。

林榮錦先生指出，現在LT3001正面臨重要轉折點，接下來我將傾集團之力，替順藥打通國際授權的道路。葉聖文博士堪稱世上最熟悉LT3001的科學家，是公司總經理的不二人選，期待我們授權、臨床策略兩路並進，一起完成LT3001走進國際的最後一張拼圖。

為發展出承襲LT3001的下個新星，順藥也積極投注資源在新世代潛力療法上，除外泌體及異體細胞治療，近期更透過投資創新基因編輯技術公司引正基因（GenEditBio），跨足基因治療領域，探詢各種新興療法的可能性，而順藥已上市的長效止痛針劑LT1001至今取得六國藥證，仍繼續擴大授權推向利基市場以作為公司階段性穩定金流，期待後續隨LT3001價值顯現，做為孕育下一代創新藥物的重要養分。