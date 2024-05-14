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《光電股》立碁Q1獲利倍增、H2續衝 封測今年攻進歐美品牌

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【時報記者葉時安台北報導】立碁(8111)周二董事會通過113年第1季合併財務報告。今年首季獲利0.29億元，年增2064.84%；單季基本每股盈餘0.27元，相較去年同期的0.01元倍增、較去年第四季每股虧損0.03元轉盈。展望今年，立碁下半年營運可望更顯著，上半年LED客戶持續消化庫存，看好下半年復甦動能；封測領域下半年貢獻度也將更明朗，其今年將打入歐美品牌。

立碁今年第一季營業收入1.86億元，年減6.56%；營業毛利0.46億元，年減9.21%；營業損失0.04億元，轉虧年減215.61%；本期淨利0.29億元，年增3514.05%；歸屬於母公司業主淨利0.29億元，年增2064.84%；單季基本每股盈餘0.27元，相較去年同期的0.01元倍增、較去年第四季每股虧損0.03元轉盈。

立碁近年轉型SIP封測廠、朝向IC與光電系統封裝產品發展，邁向先進半導體封測領域，持續布局物聯網、智能家電、紅外線影像感測、綠電工程及充電樁、電動車模組。

立碁說明，近期主軸在公共工程標案、光電模組、SIP，拉抬財報表現。展望今年，上半年LED客戶持續消化庫存，看好下半年復甦動能；封測領域下半年貢獻度也將更明朗，其今年將打入歐美品牌。

立碁去年度每股盈餘0.58元，日前董事會決議股利分派，每股配發現金股利0.8元，共發出8728萬1778元，超額配息，以本周二收盤價24.40元計算，現金殖利率3.27%。

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