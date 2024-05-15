韓企變日企？個資外洩引爆Line經營權之爭

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日本、南韓企業共同持有的通訊軟體LINE，因南韓股東、網路巨頭Naver，去年發生個資外洩事件，引爆經營權之爭！日本政府以檢討資安問題為由，施壓Naver出售持股，掀起工會反彈，要求南韓政府積極介入。日本LINE雅虎執行長出澤剛（2024.05.08）：「我們和Naver之間的業務關係，將變得非常薄弱。」

通訊軟體LINE，因南韓股東、網路巨頭Naver，去年11月遭駭客攻擊，導致用戶個資大量外洩，唯一一位韓籍董事，有「LINE之父」之稱的慎重熩被踢出母公司！日本政府又頻頻施壓Naver出脫持股，顯然想把LINE變為日企，工會出聲反彈。

南韓Naver工會分部負責人吳世允：「許多員工抗議工作權被剝奪，為全球提供通訊服務，換來的卻是工作可能不保。」

日本政府認為，LINE系統運作過度依賴Naver、有資安風險，要求切割IT基礎架構，傳出軟銀集團正在洽談，從Naver手中買下一定比例的股份。

南韓MBN記者：「LINE雅虎的第一大股東A控股，Naver和軟銀各持股5成，因此Naver即使只少了1股，也將失去LINE雅虎的控制權。」

南韓總統秘書室政策室長成太胤：「對於任何違背企業意願的不公平措施，政府將堅決予以強硬應對。」

南韓輿論普遍認為，日本政府行為太超過，不應要求任何私人企業放棄股份！很可能從LINE經營權之爭，演變成外交爭端。（記者 王 絜、鄧邦貫／綜合報導）