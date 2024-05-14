葉倫再提陸產能過剩 陸外交部狠酸：虛偽、雙標！

中國大陸外交部發言人汪文斌14日主持例行記者會。有記者提問，近日，美國財長葉倫在接受美國媒體採訪時再次談及中國在電動汽車等新能源領域存在所謂「產能過剩」。面對主持人質疑，葉倫稱，「美國會非常明確地針對戰略領域進行投資補貼，但我們不希望中國向產能嚴重過剩的企業提供大量補貼，這只會把我們的企業擠出市場。」對此，汪文斌表示，用中國話來說，就叫「只許州官放火，不許百姓點燈」。用美國話來講，就叫「我做了，你不能學，我說了，你必須做」。

汪文斌指出，按照美方的邏輯，美國進行補貼就是至關重要的產業投資，別國進行補貼就是令人擔憂的不公平競爭。美國向世界出口有比較優勢的產品就是自由貿易，別國向世界出口有比較優勢的產品，就是產能過剩。就用中國話來說，就叫「只許州官放火，不許百姓點燈」。用美國話來講，就叫「我做了，你不能學，我說了，你必須做」。說到底，美國就是在打著產能過剩的旗號，對別國的先進產業進行打壓，以公平競爭為藉口搞保護主義，踐踏市場經濟原則和國際經貿規則，是赤裸裸的霸淩霸道。 汪文斌重申，包括電動汽車、鋰電池、太陽能產品在內的中國新能源產業的快速發展，建立在技術持續創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭之上，取得的領先地位是比較優勢和市場規律共同作用的結果，而非來自所謂的「補貼」。相反，近年來美方相繼簽署《晶片與科學法》、《削減通膨法》，通過數千億美元的直接和間接補貼，直接干預市場資源配置，美國才是產業補貼的大戶。 汪文斌強調，補貼補不出產業競爭力，保護也保不出真正強大的企業。中國新能源產業的快速發展，符合世界經濟實現綠色轉型的需要，有利於中國，有利於美國，也有利於世界。奉勸美方，摒棄心口不一的虛偽和雙標，不要再重蹈保護主義的覆轍。